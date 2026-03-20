Un grupo armado hurtó un vehículo de carga en la vía Panamericana al sur del Cauca

El Patía - Cauca

Un grupo armado hurto en la vía Panamericana del sur del Cauca un furgón cargado de motocicletas. Hay alerta en las autoridades tras los reiterados sucesos delictivos y preocupación en el sector transportador por la alta inseguridad.

De acuerdo con la Policía Cauca, los delincuentes que portaban armas de largo alcance interceptaron y robaron el automotor en el sector del Estanquillo, a la entrada del corregimiento La Fonda, en zona rural del municipio de El Patía.

Las autoridades señalaron que, los implicados, que se movilizaban en un automóvil y una motocicleta, intimidaron al conductor y lo obligaron a descender, para luego huir en dirección hacia La Fonda.

El secretario de Gobierno de El Patía, Oscar Piamba se solidarizó con el sector transportador, constantemente afectado.

“Afortunadamente, no agredieron al conductor ni atentaron contra su vida. Pero sigue siendo preocupante este tipo de situaciones. Previamente ya se había registrado el hurto de un vehículo que transportaba arroz", dijo el funcionario.

Además, explicó que continúa la alarma, a pesar de los esfuerzos del Ejército por hacer presencia en esta zona de la vía Panamericana, particularmente en las veredas Caramelito, La Florida y El Estanquillo, por hechos de inseguridad.

Piamba hizo un llamado a los gobiernos departamentales de Cauca y Nariño a trabajar de manera conjunta con las autoridades municipales, que están padeciendo estos sucesos, para atender la situación y reforzar la seguridad en los tramos de la vía internacional considerados críticos.

Entretanto, la Policía Nacional activó operativos de búsqueda y control en la zona, además de labores investigativas para identificar a los responsables y recuperar el furgón con las motocicletas.

No sé descarta la participación de grupos armados ilegales con presencia en ese corredor vial.

En esta zona delinque la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc señalada de múltiples ataques

terroristas.