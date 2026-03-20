Incautan cerca de una tonelada de marihuana en el Cauca; pertenecería a disidencias de las Farc

Puerto, Tejada

En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía, fueron incautados 928 kilogramos de marihuana tipo creepy en zona rural de Puerto Tejada, norte del Cauca.

El procedimiento se desarrolló en la vereda Los Bancos, donde fue capturada una persona y se inmovilizó un vehículo en el que era transportado el estupefaciente oculto entre ladrillos y material de construcción.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento tenía como destino el interior del país, donde sería distribuido en el mercado ilegal.

Las investigaciones preliminares indican que la droga pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, estructura con amplia injerencia en municipios como Miranda, Corinto y Caloto, Cauca.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, señaló que “este resultado permite afectar de manera directa las finanzas de la estructura Dagoberto Ramos y evitar la distribución de más de 928 mil dosis de estupefacientes en el país”.

La incautación representa una afectación cercana a los 750 millones de pesos a las finanzas de esta estructura ilegal.

Las autoridades confirmaron que este resultado hace parte de las operaciones sostenidas contra las economías ilícitas en el norte del Cauca para debilitar las estructuras criminales y sus fuentes de financiación en la región.