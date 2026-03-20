Asocapitales tendrá su Asamblea General en Medellín este 24 y 25 de marzo

Medellín

Con el objetivo de analizar de manera conjunta los principales retos urbanos, económicos, sociales, fiscales y ambientales, se reunirán en Medellín los alcaldes de las 32 ciudades capitales del país, en el encuentro de Asocapitales.

¿Qué ejes centrales tendrá el encuentro?

Buscará este encuentro construir posiciones comunes y conjuntas sobre los temas de la agenda nacional, además de fortalecer la coordinación interinstitucional y definir las prioridades estratégicas que tienen las ciudades.

Se busca compartir experiencias sobre la gobernanza en las regiones y mirar las necesidades que se tienen en las ciudades y departamentos, buscando soluciones colectivas que impacten esa gestión territorial.

El rol de las ciudades capitales

Para el desarrollo económico, institucional y social del país es fundamental la ejecución de las regiones, las ciudades capitales y los diferentes departamentos.

Las capitales concentran cerca del 47 por ciento de la población nacional, generan más del 55 por ciento del Producto Interno Bruto y agrupan la mayor parte del empleo formal, la actividad empresarial y la gestión pública territorial.

Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena concentran una proporción significativa de la producción, la inversión y las oportunidades laborales del país.

¿Qué temas abordará este encuentro?

Serán seis ejes estratégicos sobre los que se discutirán las visiones que se tienen desde las regiones.

En primer lugar, se hablará de desarrollo sostenible, con el enfoque de la planificación y gestión del desarrollo con temas económicos, sociales, ambientales e institucionales.

Este análisis se fundamenta en la optimización del uso de los recursos naturales, “la reducción de externalidades ambientales, la eficiencia en la inversión pública y privada, y la generación de capacidades productivas sin comprometer la base ecológica ni el bienestar de las generaciones futuras”, indicaron desde Asocapitales.

Se analizará la seguridad urbana como uno de los campos de política pública y gestión territorial orientado a la reducción sistemática de la criminalidad, la violencia y los riesgos asociados a la dinámica urbana, mediante la aplicación de modelos integrales de prevención, control y disuasión.

Otro de los elementos fundamentales serán los retos económicos de las ciudades capitales que están directamente relacionados con la sostenibilidad fiscal, la competitividad territorial y la capacidad de generar crecimiento inclusivo en contextos de alta demanda de servicios y presión demográfica.

Las ciudades productivas serán otro de los ejes fundamentales de análisis, donde se tiene un enfoque técnico: “Una ciudad productiva integra políticas de competitividad, desarrollo empresarial y transformación digital, articuladas con la planificación territorial y la movilidad urbana”, según indicó Asocapitales.

La biodiversidad urbana con sus especies, hábitats y procesos ecológicos que se desarrollan dentro de las áreas urbanas y sus zonas de transición, incluyendo sistemas naturales, seminaturales y espacios verdes intervenidos, será parte de la agenda de este encuentro.

La articulación nacional y la coordinación institucional entre el gobierno nacional, territorial y local, con la alineación de objetivos, es otro de los temas que se tendrá como análisis en el encuentro.

Los modelos de coordinación intergubernamental y gestión intersectorial, soportados por mecanismos formales de concertación, intercambio de información, estandarización de procesos y seguimiento de resultados, serán otros temas que se abordarán dentro de esta asamblea.