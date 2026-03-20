FLA reporta utilidades históricas mientras se estudia cambios en su estructura directiva

Medellín, Antioquia

La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) reportó resultados financieros históricos durante 2025, con aportes totales por 1,4 billones de pesos destinados a financiar sectores como salud, educación, deporte y programas sociales en el país.

De ese total, 1,05 billones de pesos corresponden al impuesto al consumo, recursos que se transfieren a los departamentos para inversión social. A esto se suman 39.200 millones de pesos por concepto de estampillas, dirigidos a entidades como la Universidad de Antioquia, Indeportes y otras instituciones públicas.

En materia operativa, la empresa alcanzó ventas de 73,2 millones de unidades de 750 ml, lo que representa un crecimiento del 4,5 % frente a 2024, mientras que la utilidad operacional llegó a 308 mil millones de pesos, impulsada por estrategias comerciales y control de costos.

“2025 fue un año histórico para la Fábrica, continuamos con nuestro propósito superior de apoyar el desarrollo del país, llegamos a nuevos mercados y alcanzamos cifras récord en ventas y en utilidades operacionales”, afirmó el gerente de la FLA, Esteban Ramos.

Expansión a nuevos mercados

Durante el último año, la licorera también consolidó su presencia en nuevos territorios, con llegada a mercados estratégicos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca, fortaleciendo su posicionamiento como una de las principales industrias del sector en Colombia.

Debate por cambios en la junta directiva

En paralelo a estos resultados, en la Asamblea Departamental de Antioquia avanza el Proyecto de Ordenanza N.° 4 de 2026, que plantea una modificación en la composición de la junta directiva de la FLA.

Actualmente, el órgano está conformado por tres delegados del sector público y dos del sector privado, pero la iniciativa propone un cambio en esa estructura, lo que ha generado debate político y reacciones desde distintos sectores.

El diputado Manuel María García Lozano anunció que la discusión continuará en la Comisión Segunda o de Asuntos Sociales, en medio de llamados a organizaciones sociales y sindicales para seguir de cerca el trámite de la iniciativa.

Empresa clave para las finanzas públicas

El debate se da en un contexto en el que la FLA continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos para Antioquia, con impacto directo en la financiación de programas sociales y en el desarrollo de distintos sectores del departamento.