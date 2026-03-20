Semillero Hydrómetra de la UNAL Medellín representará a Colombia en competencia internacional
Ocho estudiantes del semillero de investigación Hydrómetra, de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, participarán en el HydroContest 2026, que se llevará a cabo del 28 al 30 de abril en el Florence Arthaud Nautical Stadium, en Marseille, Francia.
El equipo colombiano competirá con un prototipo de Trimarán, una embarcación de tres cascos no tripulada, diseñada con altos estándares de eficiencia hidrodinámica y optimización energética. El vehículo, de 2,3 metros de eslora y 1,3 metros de manga, será operado de manera remota y busca destacarse en una competencia que premia la capacidad de transportar más carga en menor tiempo y con menor consumo energético.
El HydroContes reúne a universidades de diferentes países en torno a la innovación en transporte naval sostenible, promoviendo soluciones que aporten a la transición energética a nivel global.
¿De qué se trata el semillero Hydrómetra?
Hydrómetra, adscrito a la Facultad de Minas, cuenta con una trayectoria de 12 años en la formación de talento joven. En este tiempo ha vinculado a cerca de 150 estudiantes de distintas disciplinas de ingeniería y ha desarrollado seis prototipos de embarcaciones y dos vehículos eléctricos terrestres.
El semillero, dirigido por los docentes Fernando Guevara y Juan Manuel Meza, y liderado por la estudiante Wesly Zamira Huertas Salinas, trabaja en el diseño y construcción de soluciones tecnológicas enfocadas en la eficiencia energética y la movilidad sostenible.
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Para garantizar su participación en la competencia internacional, el equipo busca apoyo del sector productivo que permita cubrir los costos asociados a la fabricación del prototipo y su traslado a Europa, con el objetivo de proyectar el talento colombiano en escenarios globales.