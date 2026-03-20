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20 mar 2026 Actualizado 14:30

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Medellín

Semillero Hydrómetra de la UNAL Medellín representará a Colombia en competencia internacional

Ocho estudiantes del semillero de investigación Hydrómetra, de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, participarán en el HydroContest 2026, que se llevará a cabo del 28 al 30 de abril en el Florence Arthaud Nautical Stadium, en Marseille, Francia.

Semillero Hydrómetra de la UNAL Medellín representará a Colombia en competencia internacional Foto: Universidad Nacional de Colombia

Semillero Hydrómetra de la UNAL Medellín representará a Colombia en competencia internacional Foto: Universidad Nacional de Colombia
Medellín

El equipo colombiano competirá con un prototipo de Trimarán, una embarcación de tres cascos no tripulada, diseñada con altos estándares de eficiencia hidrodinámica y optimización energética. El vehículo, de 2,3 metros de eslora y 1,3 metros de manga, será operado de manera remota y busca destacarse en una competencia que premia la capacidad de transportar más carga en menor tiempo y con menor consumo energético.

Trimarán UNAL

Trimarán UNAL

El HydroContes reúne a universidades de diferentes países en torno a la innovación en transporte naval sostenible, promoviendo soluciones que aporten a la transición energética a nivel global.

¿De qué se trata el semillero Hydrómetra?

Hydrómetra, adscrito a la Facultad de Minas, cuenta con una trayectoria de 12 años en la formación de talento joven. En este tiempo ha vinculado a cerca de 150 estudiantes de distintas disciplinas de ingeniería y ha desarrollado seis prototipos de embarcaciones y dos vehículos eléctricos terrestres.

El semillero, dirigido por los docentes Fernando Guevara y Juan Manuel Meza, y liderado por la estudiante Wesly Zamira Huertas Salinas, trabaja en el diseño y construcción de soluciones tecnológicas enfocadas en la eficiencia energética y la movilidad sostenible.

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Para garantizar su participación en la competencia internacional, el equipo busca apoyo del sector productivo que permita cubrir los costos asociados a la fabricación del prototipo y su traslado a Europa, con el objetivo de proyectar el talento colombiano en escenarios globales.

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