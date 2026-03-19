Vacaciones por Semana Santa en colegio distritales de Bogotá: Fechas y recomendaciones

La Alcaldía de Bogotá le recordó a todos los estudiantes y padres de familias las fechas del receso escolar que gozarán los niños y jóvenes de colegios distritales de la ciudad.

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Horarios de vacaciones

Por cuenta de la semana santa, celebración católica, los colegios oficiales tendrán una semana de vacaciones del 30 de marzo al 5 de abril de 2026.

Esto, fue establecido a través de la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, que se ordenó con el objetivo de que las instituciones y docentes tengan claros los tiempos de planeación, desarrollo y descanso de este año.

Siendo así, los estudiantes de colegios distritales retomarán clases en su horario habitual desde el lunes 6 de abril de 2026.

Recomendaciones

La entidad dejó algunas recomendaciones para madres, padres y/o acudientes para el regreso a las aulas:

Es importante que las familias tengan en cuenta que la fecha de regreso a clases es el lunes 6 de abril del 2026. Acompañe al estudiante en el desarrollo de las actividades que le fueron asignadas para esta semana, así podrán tener todo listo para el regreso a clases. Si tiene planeado un viaje, asegure el retorno a Bogotá antes de la fecha de ingreso al colegio, así el o la estudiante podrá asistir a clases el 6 de abril sin ningún contratiempo. Tenga presente que el colegio puede tener anuncios previos al retorno a clases, le recomendamos estar pendiente de los canales de atención de la institución educativa y estar pendiente a cualquier novedad. Mantenga una buena rutina con el menor así podrá seguir desarrollando sus actividades y prepararse para el regreso a clases.

Vacaciones para estudiantes de colegios en 2026

Además de dicha semana, la Secretaría de Educación estableció once (11) semanas más para receso estudiantil para 2026, de las cuales ya disfrutaron dos.

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Del 13 al 25 de enero de 2026: 2 semanas

2 semanas Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026: 1 semana

Del 22 de junio al 06 de julio de 2026: 2 semanas

2 semanas Del 5 al 12 de octubre de 2026: 1 semana

1 semana Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027: 6 semanas

¿Qué se conmemora cada día de la Semana Santa?

Para entender mejor esta semana de conmemoración, es clave conocer el significado y lo que representa cada uno de los Días Santos:

Domingo de Ramos: Representa el inicio de la Semana Mayor, honrando el momento en que Jesús llega a Jerusalén, siendo recibido con brazos abiertos y ramos hechos de hojas de palma para darle la bienvenida.

Representa el inicio de la Semana Mayor, honrando el momento en que Jesús llega a Jerusalén, siendo recibido con brazos abiertos y ramos hechos de hojas de palma para darle la bienvenida. Lunes Santo: El momento en que Jesús expulsó a los mercaderes del Templo de Jerusalén.

El momento en que Jesús expulsó a los mercaderes del Templo de Jerusalén. Martes Santo: Este es el día en que Jesús presagia la traición de uno de sus discípulos, comunicándolo en la mesa y dándole un indicio a Judas de que será él.

Este es el día en que Jesús presagia la traición de uno de sus discípulos, comunicándolo en la mesa y dándole un indicio a Judas de que será él. Miércoles: El final de la cuaresma. Aquí se recuerda cómo Judas se reunió con la asamblea de sabios para planear la traición a cambio de treinta monedas de plata.

El final de la cuaresma. Aquí se recuerda cómo Judas se reunió con la asamblea de sabios para planear la traición a cambio de treinta monedas de plata. Jueves Santo: Este día se recuerda la última cena de Jesús con los discípulos, donde se conmemora la Eucaristía y el lavatorio de pies, siendo replicado en los diferentes templos de oración y en las tradiciones familiares más creyentes.

Este día se recuerda la última cena de Jesús con los discípulos, donde se conmemora la Eucaristía y el lavatorio de pies, siendo replicado en los diferentes templos de oración y en las tradiciones familiares más creyentes. Viernes Santo: Se conmemora la pasión de Cristo, así como su camino hacia la crucifixión y finalmente su muerte. Por lo que explica la tradición, este es el día de mayor oración, ayuno y abstinencia por parte de los creyentes, pues es el día más intenso a nivel espiritual.

Se conmemora la pasión de Cristo, así como su camino hacia la crucifixión y finalmente su muerte. Por lo que explica la tradición, este es el día de mayor oración, ayuno y abstinencia por parte de los creyentes, pues es el día más intenso a nivel espiritual. Sábado Santo: Es la antesala a la resurrección, también se denomina ‘sábado de Gloria’ o ‘Vigilia Pascual’, es el día de preparación a las celebraciones del domingo.

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