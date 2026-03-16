Semana Santa 2026: cinco destinos emblemáticos para visitar en Colombia

Ya se aproxima Semana Santa y es una celebración religiosa que muchas familias han aprovechado para viajar, hacer turismo religioso y también para descansar. Los días jueves 02 de abril y viernes 03 de abril se conmemora esta fecha.

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Usualmente esos días son festivos, los niños no tienen colegio y muchos trabajadores tienen estos días disponibles para descansar. Aquí en Caracol Radio le compartimos algunos destinos emblemáticos para que pueda tener varias opciones a la hora de pensar en destinos que compartan el descanso y el turismo religioso:

Nariño: Santuario de Las Lajas

Es una linda iglesia de estilo gótico, considerada una verdadera joya de la ingeniería y una de las iglesias más importantes en Colombia. El Santuario de Las Lajas se encuentra sobre el cañón el río Guáitara, muy cerca de la ciudad de Ipiales, en Nariño, y, según la leyenda, es el lugar en el que la indígena María Mueses y su hija Rosa vieron aparecer la imagen de la Virgen en 1754.

Santuario de Las Lajas en Nariño, Colombia. Foto: Getty Images / Antonio Salinas L. Ampliar Santuario de Las Lajas en Nariño, Colombia. Foto: Getty Images / Antonio Salinas L. Cerrar

La peregrinación de los devotos al santuario es permanente, pero se incrementa en tres épocas del año: en septiembre cuando se celebran las fiestas patronales, sobre todo los días 15 y 16 de septiembre; el Jueves Santo cuando, los peregrinos, especialmente desde la ciudad de Pasto, o de Túquerres y pueblos cercanos, y del Ecuador, llegan a pie después de una travesía de más de 12 horas. También hay peregrinación en diciembre y los primeros días de enero de cada año.

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Bogotá: Monserrate

El Santuario de Monserrate es uno de los principales destinos de peregrinación durante Semana Santa en Bogotá. Cada año miles de fieles ascienden al cerro —a pie, en funicular o teleférico— como acto de fe y reflexión. Además de las celebraciones litúrgicas, el lugar ofrece una vista panorámica de la ciudad que lo convierte en un punto de encuentro espiritual y turístico durante esta temporada.

Basílica del Santuario del Señor Caído de Monserrate en el cerro de Monserrate en Bogotá, Colombia. Foto: Getty images / mtcurado Ampliar Basílica del Santuario del Señor Caído de Monserrate en el cerro de Monserrate en Bogotá, Colombia. Foto: Getty images / mtcurado Cerrar

Catedral de Sal de Zipaquirá:

Esta Catedral se ha consolidado como uno de los destinos de turismo religioso más importantes del país. Fue construida en una mina que es considerada como la mayor reserva de roca sal en el mundo, a 180 metros bajo tierra, y ofrece una experiencia única a sus visitantes quienes, a través de los recorridos guiados.

Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca, Colombia. Imagen vía Getty Images / Helen Camacaro Ampliar Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca, Colombia. Imagen vía Getty Images / Helen Camacaro Cerrar

Popayán: Cauca

Conocida como la “Ciudad Blanca”, Popayán es famosa por sus procesiones de Semana Santa, que han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Durante esta época, la ciudad se llena de fervor religioso y actividades culturales, ofreciendo una experiencia única para los visitantes”.

Visitar Popayán en Semana Santa - Getty Images / brendanvanson Ampliar Visitar Popayán en Semana Santa - Getty Images / brendanvanson Cerrar

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Boyacá: Villa de Leyva

Ofrece un ambiente colonial inigualable y una agenda cultural y religiosa tranquila. Sus calles empedradas y su plaza principal se convierten en un punto de encuentro perfecto.

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