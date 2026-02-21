Publicaron fecha de inicio de vacaciones de Semana Santa en colegios públicos de Bogotá

Como todos los años, la Secretaría de Educación de Bogotá confirmó el calendario académico oficial de 2026 desde finales del año pasado, en el cual se confirma no solo el inicio de las clases –que fue la última semana de enero– sino también los periodos vacacionales de los estudiantes.

Esta medida abarca a las instituciones educativas oficiales de la capital, las cuales atienden a más de 700.000 estudiantes en jornadas mañana, tarde y única.

Según el Distrito, el calendario fue estructurado con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las 40 semanas lectivas que exige la norma a nivel nacional. Además, se busca equilibrar los periodos académicos con las semanas de desarrollo institucional para docentes y los recesos estudiantiles.

La Secretaría también recordó a los padres de familia que las instituciones privadas pueden tener variaciones en sus calendarios dependiendo del esquema bajo el que operen: A o B. Sin embargo, sin importar cuál sea, todas deben cumplir con los mismos lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa en colegios públicos de Bogotá?

En este momento, las vacaciones más cercanas son las de Semana Santa –o Semana Mayor en– Colombia, en las cuales muchas familias aprovechan para viajar, realizar actividades religiosas o compartir tiempo en casa.

De acuerdo con la programación establecida, la fecha de inicio de las vacaciones de Semana Santa en los colegios públicos de Bogotá iniciará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el viernes 3 de abril.

De este modo, el regreso a clases será el lunes 6 de abril.

¿Cómo es el calendario escolar después de Semana Santa?

De acuerdo con el calendario emitido por la Secretaría de Educación, tras el regreso a clases después de Semana Santa el 6 de abril, continuará el desarrollo normal del calendario hasta el receso de mitad de año, previsto para junio.

Posteriormente, el año escolar culminará en la primera semana de diciembre.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: