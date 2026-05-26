Hombre asesinado al norte de Bogotá era familiar de víctima de atentado en Usaquén en abril

Este martes, 26 de mayo, se presentó un nuevo caso de sicariato en el norte de Bogotá. De acuerdo con el coronel Julio Botero de la Policía Metropolitana de Bogotá, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta atacaron con arma de fuego a un comerciante en el barrio Ciudad Jardín en la localidad de Suba.

Fuentes confirmaron a Caracol Radio que el hombre que falleció hoy, es el primo de Yahir Ruiz Rojas, comerciante de carne y propietario del establecimiento Carnes Frigomontreal, que fue víctima de otro atentado el pasado lunes 13 de abril en el barrio Barrancas en la localidad de Usaquén y, en el que seis personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con la información, los móviles de los hechos se concentrarían en disputas familiares por altas sumas de dinero que están resguardas en seguros.

La Policía Metropolitana dispuso de las autoridades a través de la unidad de investigación criminal para dar con los responsables de los hechos y proceder a su captura.