Sebastián Villa sería la sorpresa de la Selección Colombia para los amistosos ante Croacia y Francia. (Photo by Kiyoshi Ota/Getty Images) / Kiyoshi Ota

¡Sorpresa total en el fútbol colombiano! Versiones de prensa en Argentina asegurar que Sebastián Villa será la principal novedad de la Selección Colombia para los encuentros amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo.

Es preciso recordar que el cuadro nacional enfrentará primero a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida y tres días después lo hará ante Francia en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland.

Así lo informó el periodista Daniel Fiochetta en Radio Nihuil: “Sebastian Villa ha sido convocado para la Selección Colombia para los próximos dos amistos. 26 y 29“.

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De confirmarse su convocatoria, listado que sería publicado por la Federación el viernes 20 de marzo, Villa regresaría a la Tricolor luego de siete años. Vistió la indumentaria tricolor por última vez en marzo del 2019, durante un duelo amistoso ante Corea del Sur.

Desde entonces no fue tenido en cuenta por los diferentes entrenadores, debido a los problemas que tuvo con la justicia argentina al ser declarado culpable por violencia de género en contra de su expareja sentiemntal. Todo esto, sumado a otras denuncias en su contra, lo llevaron a dejar Boca Juniors en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

Pues bien, solucionados sus temas judiciales, Villa pudo regresar a mediados del 2024 a la Argentina y desde entonces destaca como capitán de Independiente Rivadavia, cuadro que el año pasado salió campeón de Copa. Estas buenas presentaciones lo llevaron a estar muy cerca de fichar por River Plate a principios de año.

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Experiencia de Sebastián Villa en la Selección Colombia

Sebastián Villa fue convocado por primera vez a la Selección Colombia en la fecha FIFA de septiembre del 2018, justo después que que José Pékerman dejara su cargo como seleccionador nacional y asumiera de manera interina Arturo Reyes.

Curiosamente, dichos encuentros se jugaron también en Estados Unidos. Actuó 15 minutos en la victoria 2-1 frente a Venezuela y estuvo 11 minutos en el empate 0-0 con Argentina.

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En octubre de ese mismo año volvió a ser llamado por Reyes para los duelos amistosos frente a Estados Unidos y Costa Rica, pero en ninguno vio acción.

Finalmente, su último llamado se dio con Carlos Queiroz como seleccionador nacional. Fue en marzo del 2019, durante la gira de la Selección por territorio asiático. Fue inicialista en el triunfo 1-0 frente a Japón y repitió titularidad en la derrota 1-2 ante Corea del Sur.