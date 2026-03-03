Prensa argentina advirtió que Villa podía regresar a Boca, pero el presidente de Rivadavia explotó / @CSIRoficial

No para la novela en torno al futuro deportivo de Sebastián Villa. Aunque el delantero colombiano finalmente no abandonó Independiente Rivadavia, a pesar de las opciones que le surgieron en Argentina y Brasil, en las últimas horas surgieron rumores de un posible regreso a Boca Juniors.

Es preciso recordar que el extremo antioqueño jugó en el cuadro xeneize entre 2018 y 2023, periodo en el que disputó 172 encuentros y ganó siete títulos, todos a nivel local. Ahora bien, a raíz de las denuncias recibidas por violencia de género, Villa terminó abandonando el país.

Según reportó ‘Olé’, Sebastián Villa “volvió a estar en la órbita” de Boca Juniors, ante la posible salida de Lucas Blondel a Huracán. Lo anterior abriría un cupo en la nómina de Claudio Úbeda y en dicho sentido el antioqueño aparece como opción.

Claro está que el mismo medio advirtió que una eventual operación entre las partes era “compleja”, debido a que Independiente Rivadavia estaba pidiendo 12 millones de dólares por el traspaso de su capitán. Además del antecedente de una demanda a finales del 2024 por “incumplimineto de contrato”.

Presidente de Rivadavia explotó contra los rumores

A medida que la información se fue viralizando en territorio sudamericano, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, no se guardó nada y negó de manera categórica que haya alguan conversación adelantada con Boca Juniors.

“Es un rumor, no hay nada de cierto, para nada. Lo desmiento categóricamente. Villa es jugador de Independiente Rivadavia”, señaló tajantemente en ESPN.

Y complementó respecto a la situación contractual del colombiano: “Cuando se abra el libro de pases, yo tengo un compromiso con él ante una oportunidad beneficiosa para el club y para él. Si llega, la analizaremos. Se queda hasta mitad de año. No hay una cláusula de 100 millones”.

Villa prefirió no dar declaraciones al respecto

Finalmente, la prensa buscó al mismo Sebastián Villa para hablar de su posible regreso a Boca, pero el jugador de 29 años decidió no dar una declaración al respecto.

“¿Si hablé con Riquelme? La verdad es que no hablo de eso, estoy 100% enfocado en el club (Rivadavia). De eso se encarga mi representante. Voy a dar todo por Independiente Rivadavia y esperamos a mitad de año a ver qué puede pasar", dijo en ESPN.

