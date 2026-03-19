Jhon Córdoba sobre su llamado con la Selección: “La competencia nos hace mejores”

En medio de un gran presente en Rusia, Jhon Córdoba pasa por uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero del Krasnodar no solo lidera a su equipo en la liga, sino que también mantiene firme su ilusión de consolidarse en la Selección Colombia de cara a los próximos amistosos y el Mundial.

“La verdad que muy contento, creo que se viene haciendo un trabajo muy bueno. Aún estamos primeros en la liga y esperamos seguir así”, aseguró el atacante, quien además destacó su crecimiento individual: “El avance que he tenido ha sido bastante grande en cuanto a madurez”.

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Sobre el nivel del fútbol ruso, Córdoba fue contundente ante las críticas: “Me gustaría que viniera a comprobarlo… sorprendería mucho. La verdad yo creo que mucha gente habla sin conocimiento”, defendiendo una liga que, según él, “está en un crecimiento increíble”.

Sin embargo, su foco principal está en la Selección Colombia , donde sabe que la competencia por el puesto de ‘9’ será intensa. “Es bonito uno tener esa competencia… lo hace más fuerte y mejor”, afirmó, en referencia a nombres como Rafael Borré, Luis Suárez , Cucho Hernández o Jhon Durán.

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De cara a la convocatoria para los amistosos, el delantero fue claro: “Esperemos la lista… yo estoy esperando como todo el mundo”, aunque dejó en evidencia su disposición total: “Él y todos saben que yo siempre voy a estar disponible para apostar todo lo que puedo”.

Sobre el proceso bajo el mando de Néstor Lorenzo, Córdoba no ocultó su gratitud: “Siempre voy a vivir agradecido con él y con todo el cuerpo técnico, porque fueron las personas que confiaron en mí”. Además, resaltó el enfoque del grupo de cara al Mundial: “Siempre nos hemos trazado esa meta de pensar en el partido… la idea es conseguir cosas grandes”.

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En cuanto al ambiente interno, el delantero destacó la unión del plantel: “Con todos me he entendido… somos una selección”, mientras que sobre el capitán James Rodríguez afirmó: “Es nuestro capitán, es el 10… ustedes saben que James con la selección es otro cuento”.

Finalmente, Córdoba también habló de sus sueños personales, dejando claro que apunta alto con la ‘Tricolor’: “Yo siempre he soñado en grande… ojalá mi Diosito saliera con nosotros y consigamos cosas grandes”.

Con goles, experiencia y ambición, Jhon Córdoba levanta la mano en un momento clave para la Selección Colombia, que se prepara para afrontar nuevos retos con la mira puesta en el Mundial.