¡Atención, Colombia! Esta es la convocatoria de Francia para el amistoso de la fecha FIFA de marzo. (Photo by Catherine Steenkeste/Getty Images) / Catherine Steenkeste

Se avecina el parón internacional de selecciones del mes de marzo, periodo en el que los diferentes países clasificados a la Copa del Mundo ultimarán detalles de nómina y funcionamiento pensando en lo que será su participación en el certamen a comenzar el próximo mes de junio.

En el caso de Colombia, cuya lista de convocados saldría este viernes 20 de marzo, tiene programados dos partidos de alto nivel frente a rivales europeos: Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo). Ambos encuentros se disputarán en territorio estadounidense.

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Esta es la convocatoria de Francia para el amistoso ante Colombia

La Selección de Francia dio a conocer en la mañana de este jueves 19 de marzo la convocatoria elaborada por Didier Deschamps para sus duelos amistosos ante los seleccionados de Brasil y Colombia. En el listado destaca la presencia de Kylian Mbappé, quien se recuperó de una lesión de rodilla, y Ousmane Dembélé, último ganador del Balón de Oro.

Arqueros: Chevalier (PSG), Maignan (AC Milan), Samba (Stade Rennes).

Defensas: Digne (Aston Villa), Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al-Hilal), Kalulu (Juventus), Konaté (Liverpool), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Múnich).

Mediocampistas: Camavinga (Real Madrid), Kanté (Fenerbahce), Koné (AS Roma), Rabiot (AC Milan), Tchouameni (Real Madrid), Zaire-Emery (PSG).

Delanteros: Akliouche (AS Monaco), Cherki (Manchester City), Dembélé (PSG), Doué (PSG), Ekitiké (Liverpool), Kolo Muani (Tottenham), Mbappé (Real Madrid), Olise (Bayern Múnich), Thuram (Inter de Milán).

Es preciso recordar que el partido entre Francia y Colombia se llevará a cabo el domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium en Landover, Maryland. El horario será 2 de la tarde en Colombia y todos los detalles de este encuentro los podrá seguir en la página web de Caracol Radio.

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