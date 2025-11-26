Sebastián Villa le dejó contundente mensaje a Néstor Lorenzo con miras al Mundial 2026

Sebastián Villa encontró un resurgir de su carrera en Independiente Rivadavia de Argentina. Luego de su polémica salida de Boca Juniors, los conflictos legales a nivel personal y un paso por el Beroe de Bulgaria, fue el equipo de Mendoza el que le abrió la puerta; el colombiano respondió con creces, al punto de convertirse en ídolo, pues hizo parte del primer título oficial de la institución con el logro de la Copa Argentina.

El antioqueño, que llegó en julio de 2024 al club, disputó 60 partidos, de los cuales en 59 fue titular. Aportó 10 goles y 16 asistencias, además de ser el capitán designado casi que desde que arribó al equipo.

Villa puso fin a su ciclo en Ind. Rivadavia

El extremo de 29 años viajó en horas de la noche del martes 25 de noviembre con destino a Medellín. Antes de tomar el vuelo, brindó una entrevista para la emisora Radio Nihuil de Mendoza, donde confirmó que su etapa en el cuadro mendocino había llegado al final.

“Siempre he sido muy sincero desde que llegué. El compromiso que he tenido con la institución ha sido muy grande, porque apostaron por mí y ha sido recíproco. En la vida hay etapas que se cumplen y yo hoy le doy gracias a Dios porque puedo estar con mi mente tranquila, que he dejado todo por el club, así que sea lo que dios quiera. Mi representante y el presidente se encargarán de resolver lo mejor para el club y para mí”, inició diciendo.

Sebastián Villa tras ser absuelto y avanzar a la final de Copa Argentina: “Habló la justicia por mí”

Por su parte, aseguró que, al igual que el mundo Boca, Independiente se metió en su corazón. “Si, estuve un año y medio acá en Mendoza y me brindaron ese amor que necesitaba. Venía de una situación muy difícil de mi vida, me había tocado ir a Bulgaria para poder resurgir, vine a Independiente con mucha ilusión y ganas de surgir como el ave Fénix. Creo que este año para mí ha sido muy importante tanto en lo personal como en lo deportivo. Agradecido con el club, Mendoza marcó una parte de mi corazón muy importante. Independiente Rivadavia ya está en mi corazón y el corazón de muchos colombianos que me siguen”, añadió.

EL MÁS GRANDE DE CUYO 🔵



Nunca lo duden pic.twitter.com/HKimEFgMI9 — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 6, 2025

Villa y su sueño de regresar a la Selección Colombia

Villa fue convocado en seis oportunidades a la Selección Colombia entre 2018 y 2020 y alcanzó a disputar 4 partidos, pero a raíz de sus problemas legales, no ha vuelto a ser tenido en cuenta. Debido a su nivel con Independiente Rivadavia, el debate sobre si debe o no ser citado, volvió a abrirse.

Lo cierto es que el futbolista mantiene el deseo de volverse a ponerse la Tricolor. “Voy a trabajar, llevo trabajando para eso, voy a seguir trabajando para ese objetivo que tengo de volver a la Selección Colombia. No voy a descansar hasta poder lograrlo”, dijo para Radio Nihuil cuando le preguntaron por si tenía la ilusión de una convocatoria de cara al Mundial 2026.