Precio del café en Colombia HOY 19 de marzo según la FNC: Nuevo aumento en las cotizaciones

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer los precios por los que se comercializará el café en Colombia este 19 de marzo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Estas estimaciones de la bolsa se usan como referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado local, calculada con base en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano.

Estas variables influyen directamente en las cifras que reciben los caficultores por sus cargas.

La FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

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Precio del café para HOY jueves 19 de marzo en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 19 de marzo de 2026 se será de $2,242,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cotización representa una alza importante con respecto al precio del del anterior, miércoles 18 de marzo cuando el precio se situó en $2,187,000 pesos por carga.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

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Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy jueves 19 de marzo de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para hoy 19 de marzo son:

ARMENIA : Carga: 2,242,500 // Kilo: 17,940 // ARROBA: 224,250

: Carga: 2,242,500 // Kilo: 17,940 // ARROBA: 224,250 BOGOTÁ: Carga: 2,241,250 // Kilo: 17,930 // ARROBA: 224,125

Carga: 2,241,250 // Kilo: 17,930 // ARROBA: 224,125 BUCARAMANGA: Carga: 2,240,875 // Kilo: 17,927 // ARROBA: 224,088

Carga: 2,240,875 // Kilo: 17,927 // ARROBA: 224,088 BUGA: Carga: 2,243,250 // Kilo: 17,946 // ARROBA: 224,325

Carga: 2,243,250 // Kilo: 17,946 // ARROBA: 224,325 CHINCHINÁ: Carga: 2,242,375 // Kilo: 17,923 // ARROBA: 224,238

Carga: 2,242,375 // Kilo: 17,923 // ARROBA: 224,238 CÚCUTA: Carga: 2,240,375 // Kilo: 17,587 // ARROBA: 224,038

Carga: 2,240,375 // Kilo: 17,587 // ARROBA: 224,038 IBAGUÉ: Carga: 2,241,625 // Kilo: 17,933 // ARROBA: 224,163

Carga: 2,241,625 // Kilo: 17,933 // ARROBA: 224,163 MANIZALES: Carga: 2,242,375 // Kilo: 17,939 // ARROBA: 224,238

Carga: 2,242,375 // Kilo: 17,939 // ARROBA: 224,238 MEDELLÍN: Carga: 2,241,625 // Kilo: 17,933 // ARROBA: 224,163

Carga: 2,241,625 // Kilo: 17,933 // ARROBA: 224,163 NEIVA: Carga: 2,240,750 // Kilo: 17,926 // ARROBA: 224,075

Carga: 2,240,750 // Kilo: 17,926 // ARROBA: 224,075 PAMPLONA: Carga: 2,240,500 // Kilo: 17,924 // ARROBA: 224,050

Carga: 2,240,500 // Kilo: 17,924 // ARROBA: 224,050 PASTO: Carga: 2,246,500 // Kilo: 17,924 // ARROBA: 224,050

Carga: 2,246,500 // Kilo: 17,924 // ARROBA: 224,050 PEREIRA: Carga: 2,242,375 // Kilo: 17,939 // ARROBA: 224,238

Carga: 2,242,375 // Kilo: 17,939 // ARROBA: 224,238 POPAYÁN: Carga: 2,242,625 // Kilo: 17,941 // ARROBA: 224,263

Carga: 2,242,625 // Kilo: 17,941 // ARROBA: 224,263 SANTA MARTA: Carga: 2,244,125 // Kilo: 17,953 // ARROBA: 224,413

Carga: 2,244,125 // Kilo: 17,953 // ARROBA: 224,413 VALLEDUPAR: Carga: 2,241,750 // Kilo: 17,934 // ARROBA: 224,175

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