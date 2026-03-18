Prácticas ENEL 2026-2: ¿Cómo aplicar a la nueva convocatoria? Fecha límite y requisitos

Muchos jóvenes universitarios a mitad de año y fin de año salen en búsqueda de prácticas laborales como último requisito a cumplir para poder graduarse.

Es por eso que Enel Colombia anunció oficialmente su convocatoria de prácticas para el segundo semestre de este 2026.

La oferta está dirigida a 147 estudiantes en etapa de práctica de diferentes áreas de conocimiento, incluyendo:

Ingenierías

Derecho

Comunicación

Administración de empresas

Economía

Contaduría

Ciencias sociales

Carreras relacionadas

¿Dónde son las prácticas de Enel?

La empresa detalla que aunque las vacantes están disponibles para las sedes administrativas y operativas en Bogotá, Cundinamarca, Huila y Atlántico, personas de diferentes zonas del país pueden aplicar.

¿Cómo inscribirse?

Generalmente Enel Colombia busca 300 estudiantes que disfruten de una experiencia profesional.

Los interesados pueden aplicar hasta el próximo 5 de abril a través del siguiente link: https://www.grupociadetalentos.com/Talentosquebrillan2026-2/

Haga clic en ‘Postularse’ y cree una cuenta tal y como lo pide la plataforma.

y cree una cuenta tal y como lo pide la plataforma. Seleccione el área de su preferencia.

Beneficios de prácticas en Enel