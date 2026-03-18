Prácticas ENEL 2026-2: ¿Cómo aplicar a la nueva convocatoria? Fecha límite y requisitos
La oferta está dirigida a 147 estudiantes en etapa de práctica de diferentes áreas de conocimiento.
Muchos jóvenes universitarios a mitad de año y fin de año salen en búsqueda de prácticas laborales como último requisito a cumplir para poder graduarse.
Es por eso que Enel Colombia anunció oficialmente su convocatoria de prácticas para el segundo semestre de este 2026.
La oferta está dirigida a 147 estudiantes en etapa de práctica de diferentes áreas de conocimiento, incluyendo:
- Ingenierías
- Derecho
- Comunicación
- Administración de empresas
- Economía
- Contaduría
- Ciencias sociales
- Carreras relacionadas
¿Dónde son las prácticas de Enel?
La empresa detalla que aunque las vacantes están disponibles para las sedes administrativas y operativas en Bogotá, Cundinamarca, Huila y Atlántico, personas de diferentes zonas del país pueden aplicar.
¿Cómo inscribirse?
Generalmente Enel Colombia busca 300 estudiantes que disfruten de una experiencia profesional.
- Los interesados pueden aplicar hasta el próximo 5 de abril a través del siguiente link: https://www.grupociadetalentos.com/Talentosquebrillan2026-2/
- Haga clic en ‘Postularse’ y cree una cuenta tal y como lo pide la plataforma.
- Seleccione el área de su preferencia.
Beneficios de prácticas en Enel
- Ruta de desarrollo, acompañamiento, y un plan de formación continuo que convierte esta práctica en la principal puerta de entrada a posiciones junior dentro de la compañía.
- Acceso a un catálogo de bonos para experiencias en cine, librerías, restaurantes, entre otros.
- Modelo híbrido de trabajo y jornada corta los viernes, hasta las 2:00 p.m. en roles administrativos.
- Vestimenta casual durante toda la semana.
- Un ‘Día de Balance’ semestral para promover el bienestar.
- Remuneración competitiva.
- Bono de conectividad para quienes trabajen en modalidad híbrida.
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...