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18 mar 2026 Actualizado 20:45

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Prácticas ENEL 2026-2: ¿Cómo aplicar a la nueva convocatoria? Fecha límite y requisitos

La oferta está dirigida a 147 estudiantes en etapa de práctica de diferentes áreas de conocimiento.

Prácticas ENEL 2026-2

Prácticas ENEL 2026-2

Laura Rojas@laurarojas2399

Muchos jóvenes universitarios a mitad de año y fin de año salen en búsqueda de prácticas laborales como último requisito a cumplir para poder graduarse.

Es por eso que Enel Colombia anunció oficialmente su convocatoria de prácticas para el segundo semestre de este 2026.

La oferta está dirigida a 147 estudiantes en etapa de práctica de diferentes áreas de conocimiento, incluyendo:

  • Ingenierías
  • Derecho
  • Comunicación
  • Administración de empresas
  • Economía
  • Contaduría
  • Ciencias sociales
  • Carreras relacionadas

¿Dónde son las prácticas de Enel?

La empresa detalla que aunque las vacantes están disponibles para las sedes administrativas y operativas en Bogotá, Cundinamarca, Huila y Atlántico, personas de diferentes zonas del país pueden aplicar.

¿Cómo inscribirse?

Generalmente Enel Colombia busca 300 estudiantes que disfruten de una experiencia profesional.

Beneficios de prácticas en Enel

  • Ruta de desarrollo, acompañamiento, y un plan de formación continuo que convierte esta práctica en la principal puerta de entrada a posiciones junior dentro de la compañía.
  • Acceso a un catálogo de bonos para experiencias en cine, librerías, restaurantes, entre otros.
  • Modelo híbrido de trabajo y jornada corta los viernes, hasta las 2:00 p.m. en roles administrativos.
  • Vestimenta casual durante toda la semana.
  • Un ‘Día de Balance’ semestral para promover el bienestar.
  • Remuneración competitiva.
  • Bono de conectividad para quienes trabajen en modalidad híbrida.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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