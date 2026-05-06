Familiares y amigos de colombiano asesinado en España piden ayuda para repatriar el cuerpo
Gabriela Caballero, amiga de Cristian, persona asesinada en Valencia, España, en conjunto con su madre Daira, están buscando apoyo del consulado de Colombia para repatriar el cuerpo.
Familiares y amigos de colombiano asesinado en España piden ayuda para repatriar el cuerpo
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El pasado lunes fue asesinado un peluquero barranquillero en Valencia, España. Cristian, de 25 años, según explican amigos y familiares, murió tras ser atacado por uno de sus compañeros de trabajo.
Gabriela Caballero, amiga de Cristian, habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y explicó que junto a su familia están buscando ayuda para poder repatriar el cuerpo del hombre.
“La persona que falleció es Cristian, es un amigo mío que ha llegado aquí a Valencia hace más o menos un año en busca de su futuro, sus sueños, y lamentablemente ha pasado esta situación”, dijo Caballero.
Y contó: “Las autoridades dicen que ha sido asesinado por parte de su compañero de trabajo. Presuntamente venían con discusión desde hace un tiempo, pero él ya está detenido”.
Piden ayuda para repatriar el cuerpo de Cristian
Caballero contó que junto a la madre de Cristian están buscando ayuda y esperando a apoyo del consulado de Colombia en ese país para poder repatriar el cuerpo.
“Estamos haciendo todo lo posible. Con la señora Daira, que es la madre de Cristian, estamos reuniendo y tomando donaciones para así poder repatriar el cuerpo de él. Hasta el momento no se ha comunicado ninguna gente de parte del consulado de Colombia aquí en España, pero por eso estamos dando la voz, para que así llegue a ellos”, explicó.
Escuche la entrevista completa a continuación:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...