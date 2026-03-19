Precio del dólar en Colombia HOY 19 de marzo de 2026: Nuevo aumento en las cotizaciones

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha compartido los precios por los que se comerciarán dólares durante la jornada del jueves 19 de marzo de 2026, en medio de la incertidumbre causada por las alertas de la institución sobre las decisiones del Gobierno Nacional.

El comportamiento del peso ha estado marcado por la coyuntura política tanto interna como internacional, la cual ha generado una alta especulación con el dólar en los mercados externos, añadido a las medidas del Banco de la República de Colombia para controlar la inflación.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 19 de marzo de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en 3.704,17 pesos (COP) para este jueves 19 de marzo 2026. Esto significa que la cifra supera la barrera de los 3.700 pesos durante la semana ($3.691,90 pesos había sido el tope).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,660 pesos por compra y 3,740 pesos por venta.

: 3,660 pesos por compra y 3,740 pesos por venta. Medellín: 3,620 pesos por compra y 3,780 pesos por venta.

3,620 pesos por compra y 3,780 pesos por venta. Cali: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,660 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,660 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué está definiendo el precio del dólar en Colombia?

A inicios de febrero de 2026, el Banco de la República anunció el incremento de las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 10.25%. El objetivo es mantener la inflación cercana a un promedio económico estable (en torno al 3% anual, con un rango de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o abajo) para asegurar la confianza de la ciudadanía e inversores extranjeros en la adquisición de bienes y servicios.

Téngase en cuenta que, para enero de este año, la inflación tuvo un aumento aproximado del 1.8%, lo que significó el cuarto aumento más grande del siglo XXI (la estadística solo toma en cuenta los aumentos de cada enero), lo que fija la estadística final de inflación acumulada del 5.35%. Ante estas presiones, se siguen discutiendo las medidas necesarias para mantener una economía local estable.

También cabe acotar que, durante este mes, el centro de investigación Fedesarrollo publicó una encuesta de opinión financiera, la cual reúne a analistas que opinan que la tasa de intervención del Banco de la República podría cerrar el año en 11,75%, lo que significaría un aumento del 1,5% respecto a la cifra actual.

El 31 de marzo se hará una reunión decisoria para la política monetaria, lo que puede reajustar la tasa de interés que está definida hasta el momento.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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