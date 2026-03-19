Policía confirma que la bebé hallada muerta en Pereira fue asesinada con arma cortopunzante

Pereira

Las autoridades confirmaron nuevos detalles sobre el caso que ha generado profunda conmoción en Pereira: la bebé recién nacida hallada sin vida en el barrio Bello Horizonte, en la comuna Cuba, fue víctima de un homicidio.

De acuerdo con los resultados preliminares de la investigación y el dictamen de medicina legal, la menor presentaba tres heridas ocasionadas con arma cortopunzante, lo que permitió establecer que se trató de un hecho violento.

Ante la gravedad de lo ocurrido, las autoridades fortalecieron la unidad investigativa que lleva este caso y recordaron que hay una recompensa de hasta $50 millones para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.

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“Fueron tres heridas que recibió la bebé en su momento que nacía, una en la espalda, una en la cabeza y una en el cuello, con arma cortopunzante. Eso nos ha indignado a la Policía. El Bloque de Búsqueda está detrás de los ejercicios investigativos. ¿Qué hemos sabido? ya pedimos todos los listados de las mamás gestantes de todo el sistema de salud de la metropolitana y del departamento de Risaralda, que estén dentro de las 36 semanas a las 39, que podamos identificar quiénes estaban próximos a tener la bebecita y que no se haya presentado”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para colaborar con información clave, recordando que cualquier dato puede ser determinante para dar con los responsables.

La ciudadanía puede comunicarse a la línea 123, donde se garantiza reserva absoluta para quienes aporten información.

Este caso ha generado rechazo generalizado en la ciudad, mientras las autoridades intensifican las labores para lograr justicia y esclarecer uno de los hechos más dolorosos registrados recientemente en Pereira.

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