Masacre al occidente de Risaralda; un hombre, una mujer y un menor son las víctimas

Masacre en Belén de Umbría, entre ellos un menor de edad (foto: comunidad)

El triple homicidio ocurrió en zona urbana del municipio de Belén de Umbría, Risaralda, en el sector de Arenales, donde, según información de las autoridades, hombres armados habrían ingresado al inmueble y perpetrado el ataque, para luego huir del lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Jhon Alejandro Castrillón Arroyave, Yesica Tobón Agudelo y un menor de 15 años, lo que ha generado consternación entre la comunidad.

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De acuerdo con el informe revelado por el coronel John Hernando Tellez, comandante de la Policía Risaralda, la principal hipótesis indica que la acción criminal estaba dirigida contra una de las víctimas, conocida con el alias de ‘ El Mellizo’, y en medio del ataque, también fueron asesinados su compañera sentimental y su hijastro.

“La Policía Nacional ha dispuesto de todas las capacidades de inteligencia policial y de investigación criminal para recopilar los elementos materiales probatorios que nos permitan llevar ante la justicia a los responsables de este hecho. La Policía Nacional rechaza de manera categórica este hecho violento y reitera su compromiso con el desarrollo de acciones contundentes para garantizar la seguridad y lograr la captura de los autores materiales. Invitamos a la comunidad a aportar información que nos permita esclarecer los hechos garantizando absoluta reserva.”

Información preliminar señala que este hecho podría estar relacionado con disputas por el control de rentas ilegales asociadas al microtráfico en la zona, donde tendrían presencia estructuras criminales como el Clan del Golfo y Cordillera.

Unidades de la SIJIN realizaron los actos urgentes y la inspección técnica de los cuerpos, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables de la masacre.

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Las autoridades anunciaron el despliegue de equipos de inteligencia y Policía Judicial, con el fin de recopilar pruebas y avanzar en la identificación de los autores materiales de este hecho violento.

Recordemos que Belén de Umbría hace parte de los tres municipios que están incluidos en la alerta temprana 001 de 2026 por parte de la Defensoría del Pueblo, por el riesgo de acciones criminales por la presencia de estructuras como el Clan del Golfo.