Ofrecen recompensa por información sobre el caso de bebé recién nacida hallada sin vida en Pereira

Pereira

Las autoridades ofrecieron hasta $50 millones de recompensa para las personas que suministren información que permita identificar y capturar a los responsables del caso que ha generado indignación en Pereira, tras el hallazgo del cuerpo de una bebé recién nacida abandonada en el barrio Bello Horizonte, en la comuna Cuba.

El hecho se conoció en las últimas horas, cuando un habitante de calle que revisaba bolsas de basura en el sector encontró el cuerpo de la bebé y alertó a las autoridades.

Según el reporte preliminar, la recién nacida estaba dentro de una bolsa, envuelta en prendas de vestir, con el cordón umbilical aún visible y presuntamente con una herida en el cuello.

Confirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, que se desplegaron grupos especializados de investigación criminal, inteligencia y el equipo de Infancia y Adolescencia, con el fin de esclarecer el caso, al mismo tiempo anunció, junto con la Alcaldía, la recompensa.

“La Policía Nacional continúa en la labor investigativa permanente en el sector de Bello Horizonte de Pereira, en la búsqueda de identificar y capturar a los responsables del hecho que enluta la ciudad frente a la muerte de una menor de edad en la madrugada del 6 de marzo. La Policía adelantó una reunión de articulación con la Alcaldía de Pereira, con el fin de anunciar una recompensa de hasta $50 millones para las personas que suministren información que conduzca a la identificación y captura de estos responsables”, afirmó el coronel Ochoa.

Las autoridades confirmaron que se intensificaron las labores investigativas y reiteraron que cualquier persona que tenga información relevante podrá acceder al dinero ofrecido, siempre garantizando absoluta reserva.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a ubicar a los responsables pueden comunicarse con la Policía a través de la línea 123.

