Festival Estéreo Picnic 2026 tendrá un impacto económico en Bogotá: inyectará $194 mil millones

Este fin de semana (20 y el 22 de marzo de 2026), Bogotá será sede de uno de los eventos musicales más importantes y esperados del país: el Festival Estéreo Picnic 2026. A este evento, asistirán más de 170.000 asistentes. Además, del despliegue musical, el festival tendrá un impacto muy positivo en la economía de la ciudad.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE), el Festival Estéreo Picnic tendrá un impacto económico que alcanzaría los $194.766 millones de pesos, resultado de la suma entre el gasto directo de los asistentes y los efectos indirectos sobre la economía local.

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El gasto directo se proyecta en $146.246 millones de pesos, distribuido en cinco rubros: boletería, alimentación, transporte, compras y alojamiento. La boletería representa uno de los mayores aportes, con un total de $81.972 millones de pesos y un gasto promedio estimado de $951.505 por asistente, a lo que se suma el consumo dentro del evento.

¿Cuánto gastarán los asistentes al Festival Estéreo Picnic?

En promedio, la SDDE proyecta que cada asistente gastaría más 1 millón 300 mil pesos. Los residentes en Bogotá tendrían un gasto cercano a 1 millón 100 mil, los visitantes de fuera de la ciudad tendrían un gasto superior a 1 millón 700 mil, debido principalmente a costos de alojamiento y mayor consumo.

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El turismo juega un papel determinante. Se estima que el 32,3% de los asistentes lleguen de fuera de Bogotá o del país, lo que se traduce en una mayor demanda de servicios y una presión positiva sobre sectores estratégicos.

El alojamiento lidera este comportamiento, con un impacto directo cercano a los $25.712 millones de pesos, seguido por el gasto en compras que superaría los $10.172 millones.

“Hay una concentración significativa en servicios como alojamiento y una participación relevante de visitantes no residentes, lo que indica que el festival está generando demanda nueva y no solo redistribuyendo consumo local. Es un festival que, en términos económicos, combina intensidad de gasto, atracción de turismo y capacidad de arrastre sectorial”, dijo Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la SDDE.

“Más allá de la agenda musical, el Estéreo Picnic se consolida como un evento con capacidad de movilizar sectores clave y atraer visitantes, posicionando a Bogotá como un destino relevante dentro del circuito de festivales en la región”, dice la SDDE a través de un comunicado.