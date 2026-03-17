Rutas de TransMilenio para llegar y salir del Festival Estéreo Picnic: horarios, servicios y más

La Alcaldía de Bogotá implementó rutas especiales de TransMilenio para todos los ciudadanos que vayan a asistir al Festival Estéreo Picnic que se realizará este fin de semana.

Durante el 20, 21 y 22 de marzo, la ciudad será escenario de unos de los festivales más esperados por los amantes de la música.

Siendo así, la Alcaldía de Bogotá dispuso la rutas habituales de TransMilenio para llegar al Parque Simón Bolívar y tres servicios especiales de TransMiZonal para volver a casa.

La gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, detalló: “Este año, TransMi continúa su propósito de acompañar a la ciudadanía en su llegada y salida de grandes eventos a precios justos y de manera eficiente. Invitamos a los asistentes al FEP 2026 a usar el transporte público y a disfrutar de nuestro servicio de calidad”.

Rutas de TransMilenio para llegar al FEP

En total serán 33 servicios de TransMiZonal los que estarán habilitados para la comunidad usuaria en horario habitual. Estos tendrán paradas en avenida 68, cale 53 y 63.

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TransMilenio, en horario habitual, tendrá disponibles 14 servicios troncales en estaciones cercanas al Parque Simón Bolívar:

Av. NQS central

Estación Movistar Arena

Avenida El Dorado: estaciones Salitre El Greco – Vive Claro y CAN – British Council.

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Rutas de TransMilenio para salir del FEP en el Parque Simón Bolívar

TransMiZonal cuenta con tres rutas especiales:

UNICENTRO

SEPTIMAZO

AV. 1 DE MAYO

Estas iniciarán su recorrido desde la calle 53 con Carrera 66A (costado sur del parque).

Tenga en cuenta que estos servicios se irán despachando de acuerdo a la demanda de usuarios que se vaya presentando.