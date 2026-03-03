Festival Estéreo Picnic 2026: Este es el horario en que se presentará Deftones, The Killers y más
El Festival Estéreo Picnic es uno de los más esperados en el país, además de traer grandes artistas, es toda una experiencia de entretenimiento. Aquí le contamos cuáles son los horarios de cada artista.
Este año la celebración es especial, ya que, el Festival cumple 15 años trayendo a la capital artistas de talla mundial y destacando a los músicos y talentos locales, no solo en la música, si no también apoyando a emprendedores y diferentes marcas nacionales.
Tan solo a unos días de la realización del evento, la organización del Festival Estéreo Picnic reveló el cartel completo por días con los escenarios y horarios en los que se presentará cada artista. Aquí le contamos cuáles son para que se agende con tiempo y pueda ver a sus artistas favoritos.
¿Cuándo y dónde?
El Festival Estéreo Picnic se realizará en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, los días viernes 20 de marzo, sábado 21 de marzo y domingo 22 de marzo.
Artistas que estarán presentes:
Estos son algunos de los artistas destacados que se estarán presentando en una nueva edición del Festival de música más atractivo de la capital:
- Turnstile
- Lorde
- Tyler, The Creator
- 31 minutos
- Tom Morello
- The Killers
- Swedish House Mafia
- Interpol
- Deftones
- Sabrina Carpenter
Horarios y escenario oficial por días del Festival Estéreo Picnic:
En Caracol Radio le contamos cuáles son los horarios y escenarios que tendrá cada artista por día con el fin que se pueda agendar para poder ver a sus artistas favoritos:
Horarios viernes 20 de marzo:
Escenario Estéreo Picnic (Smirnoff)
- 02:45 pm – 03:30 pm: School of Rock
- 04:45 pm – 05:45 pm: Royel Otis
- 06:45 pm – 07:45 pm: Djo
- 08:45 pm – 09:45 pm: Turnstile
- 11:15 pm – 12:45 am: Tyler, The Creator
Escenario Un Mundo Distinto (Adidas)
- 04:00 pm – 04:45 pm: Elniko Arias
- 05:45 pm – 06:45 pm: Katseye
- 07:45 pm – 08:45 pm: Addison Rae
- 09:45 pm – 11:00 pm: Lorde
- 12:45 am – 02:15 am: Peggy Gou
Bosque Samsung (Galaxy S26)
- 03:15 pm – 04:00 pm : Error999
- 04:45 pm – 05:45 pm : Manú
- 06:45 pm – 07:45 pm : Santos Bravos
- 08:45 pm – 09:45 pm : Timø
Escenario Páramo
- 04:45 pm – 05:45 pm: Innexen (Live)
- 05:55 pm – 07:10 pm: RØZ
- 07:10 pm – 08:10 pm: Briela Veneno
- 08:20 pm – 09:20 pm: Six Sex
- 09:30 pm – 11:00 pm: VØ$UK€ ¥UK1MAT$U
- 11:00 pm – 12:00 am: Diossa
- 12:00 am – 01:30 am: Peter Blue
- 01:45 am – 03:00 am: Brutalismus 3000
Escenario Lago
- 04:00 pm – 04:45 pm: Entreco
- 05:45 pm – 06:45 pm: The Warning
- 07:45 pm – 08:45 pm: Nicolás y Los Fumadores
- 10:15 pm – 11:15 pm: Balu Brigada
Horarios sábado 21 de marzo:
Escenario Estéreo Picnic (Smirnoff)
- 02:15 pm – 03:00 pm: School of Rock
- 04:15 pm – 05:00 pm: Aria Vega
- 06:00 pm – 07:00 pm: Tom Morello
- 08:00 pm – 09:00 pm: Kygo
- 10:15 pm – 11:45 pm: The Killers
Escenario Un Mundo Distinto (Adidas)
- 03:15 pm – 04:00 pm: Manuel Lizarazo
- 05:00 pm – 06:00 pm: The Whitest Boy Alive
- 07:00 pm – 08:00 pm: Luis Alfonso
- 09:00 pm – 10:15 pm: Young Miko
- 12:00 am – 01:30 am: Swedish House Mafia
Bosque Samsung (Galaxy S26)
- 02:30 pm – 03:15 pm: Machaka
- 04:00 pm– 05:00 pm: 31 Minutos
- 06:00 pm – 07:00 pm: Ivan Cornejo
- 08:00 pm – 09:00 pm: Guitarricadelafuente
- 01:30 am – 03:00 am: Mochakk
Escenario Páramo
- 03:30 pm – 04:30 pm : Kabinett
- 04:30 pm – 05:50 pm : Daniel Andrés
- 06:00 pm – 07:00 pm : Roi Turbo
- 07:10 pm – 08:25 pm : Silvia Ponce
- 08:25 pm – 10:10 pm : TEED
- 10:45 pm – 11:55 pm : HVOB (Live)
- 12:00 am – 01:30 am: Rebolledo
- 01:30 am – 03:00 am: Arcade Fire presents: Santa Pirata
Escenario Lago
- 03:15 pm – 04:00 pm: Universe
- 05:00 pm – 06:00 pm: Judeline
- 07:00 pm – 08:00 pm: Ruel
- 09:00 pm – 10:00 pm: Bob Moses
Horarios domingo 22 de marzo:
Escenario Estéreo Picnic (Smirnoff)
- 02:15 pm – 03:00 pm: School of Rock
- 04:00 pm – 05:00 pm: Travis
- 06:00 pm – 07:00 pm: Blood Orange
- 08:00 pm – 09:00 pm: Doechii
- 10:15 pm – 11:45 pm: Sabrina Carpenter
Escenario Un Mundo Distinto (Adidas)
- 03:15 pm – 04:00 pm: Pirineos en Llamas
- 05:00 pm – 06:00 pm: Viagra Boys
- 07:00 pm – 08:00 pm: Interpol
- 09:00 pm – 10:15 pm: Deftones
- 12:00 am – 01:30 am: Skrillex
Bosque Samsung (Galaxy S26)
- 02:30 pm – 03:15 pm: Agraciada
- 04:00 pm – 05:00 pm: Lasso
- 06:00 pm– 07:00 pm: Rusowsky
- 08:00 pm – 09:00 pm: Men I Trust
Escenario Páramo
- 03:00 pm – 03:45 pm: Antopiko3
- 04:15 pm – 05:15 pm: Wost
- 05:45 pm – 07:15 pm: Dj Babatr
- 07:15 pm – 08:45 pm: Badsista
- 09:00 pm – 10:15 pm: Bunt.
- 10:45 pm – 12:00 am: Hamdi
- 12:45 am – 01:45 am: Daccach
- 01:45 am – 03:00 am: Ben Böhmer
Escenario Lago
- 02:15 pm – 03:00 pm: Zarigüeya
- 03:30 pm – 04:15 pm: Dvd
- 05:00 pm – 06:00 pm: Macario Martínez
- 07:00 pm – 08:00 pm: 2Hollis
- 09:00 pm – 10:00 pm: Zaider
