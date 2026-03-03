Festival Estéreo Picnic 2026: Este es el horario en que se presentará Deftones, The Killers y más

El Festival Estéreo Picnic es uno de los más esperados en el país, además de traer grandes artistas, es toda una experiencia de entretenimiento. Aquí le contamos cuáles son los horarios de cada artista.

Este año la celebración es especial, ya que, el Festival cumple 15 años trayendo a la capital artistas de talla mundial y destacando a los músicos y talentos locales, no solo en la música, si no también apoyando a emprendedores y diferentes marcas nacionales.

Tan solo a unos días de la realización del evento, la organización del Festival Estéreo Picnic reveló el cartel completo por días con los escenarios y horarios en los que se presentará cada artista. Aquí le contamos cuáles son para que se agende con tiempo y pueda ver a sus artistas favoritos.

¿Cuándo y dónde?

El Festival Estéreo Picnic se realizará en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, los días viernes 20 de marzo, sábado 21 de marzo y domingo 22 de marzo.

Artistas que estarán presentes:

Estos son algunos de los artistas destacados que se estarán presentando en una nueva edición del Festival de música más atractivo de la capital:

Turnstile

Lorde

Tyler, The Creator

31 minutos

Tom Morello

The Killers

Swedish House Mafia

Interpol

Deftones

Sabrina Carpenter

Horarios y escenario oficial por días del Festival Estéreo Picnic:

En Caracol Radio le contamos cuáles son los horarios y escenarios que tendrá cada artista por día con el fin que se pueda agendar para poder ver a sus artistas favoritos:

Horarios viernes 20 de marzo:

Escenario Estéreo Picnic (Smirnoff)

02:45 pm – 03:30 pm: School of Rock

04:45 pm – 05:45 pm: Royel Otis

06:45 pm – 07:45 pm: Djo

08:45 pm – 09:45 pm: Turnstile

11:15 pm – 12:45 am: Tyler, The Creator

Escenario Un Mundo Distinto (Adidas)

04:00 pm – 04:45 pm: Elniko Arias

05:45 pm – 06:45 pm: Katseye

07:45 pm – 08:45 pm: Addison Rae

09:45 pm – 11:00 pm: Lorde

12:45 am – 02:15 am: Peggy Gou

Bosque Samsung (Galaxy S26)

03:15 pm – 04:00 pm : Error999

04:45 pm – 05:45 pm : Manú

06:45 pm – 07:45 pm : Santos Bravos

08:45 pm – 09:45 pm : Timø

Escenario Páramo

04:45 pm – 05:45 pm: Innexen (Live)

05:55 pm – 07:10 pm: RØZ

07:10 pm – 08:10 pm: Briela Veneno

08:20 pm – 09:20 pm: Six Sex

09:30 pm – 11:00 pm: VØ$UK€ ¥UK1MAT$U

11:00 pm – 12:00 am: Diossa

12:00 am – 01:30 am: Peter Blue

01:45 am – 03:00 am: Brutalismus 3000

Escenario Lago

04:00 pm – 04:45 pm: Entreco

05:45 pm – 06:45 pm: The Warning

07:45 pm – 08:45 pm: Nicolás y Los Fumadores

10:15 pm – 11:15 pm: Balu Brigada

Horarios sábado 21 de marzo:

Escenario Estéreo Picnic (Smirnoff)

02:15 pm – 03:00 pm: School of Rock

04:15 pm – 05:00 pm: Aria Vega

06:00 pm – 07:00 pm: Tom Morello

08:00 pm – 09:00 pm: Kygo

10:15 pm – 11:45 pm: The Killers

Escenario Un Mundo Distinto (Adidas)

03:15 pm – 04:00 pm: Manuel Lizarazo

05:00 pm – 06:00 pm: The Whitest Boy Alive

07:00 pm – 08:00 pm: Luis Alfonso

09:00 pm – 10:15 pm: Young Miko

12:00 am – 01:30 am: Swedish House Mafia

Bosque Samsung (Galaxy S26)

02:30 pm – 03:15 pm: Machaka

04:00 pm– 05:00 pm: 31 Minutos

06:00 pm – 07:00 pm: Ivan Cornejo

08:00 pm – 09:00 pm: Guitarricadelafuente

01:30 am – 03:00 am: Mochakk

Escenario Páramo

03:30 pm – 04:30 pm : Kabinett

04:30 pm – 05:50 pm : Daniel Andrés

06:00 pm – 07:00 pm : Roi Turbo

07:10 pm – 08:25 pm : Silvia Ponce

08:25 pm – 10:10 pm : TEED

10:45 pm – 11:55 pm : HVOB (Live)

12:00 am – 01:30 am: Rebolledo

01:30 am – 03:00 am: Arcade Fire presents: Santa Pirata

Escenario Lago

03:15 pm – 04:00 pm: Universe

05:00 pm – 06:00 pm: Judeline

07:00 pm – 08:00 pm: Ruel

09:00 pm – 10:00 pm: Bob Moses

Horarios domingo 22 de marzo:

Escenario Estéreo Picnic (Smirnoff)

02:15 pm – 03:00 pm: School of Rock

04:00 pm – 05:00 pm: Travis

06:00 pm – 07:00 pm: Blood Orange

08:00 pm – 09:00 pm: Doechii

10:15 pm – 11:45 pm: Sabrina Carpenter

Escenario Un Mundo Distinto (Adidas)

03:15 pm – 04:00 pm: Pirineos en Llamas

05:00 pm – 06:00 pm: Viagra Boys

07:00 pm – 08:00 pm: Interpol

09:00 pm – 10:15 pm: Deftones

12:00 am – 01:30 am: Skrillex

Bosque Samsung (Galaxy S26)

02:30 pm – 03:15 pm: Agraciada

04:00 pm – 05:00 pm: Lasso

06:00 pm– 07:00 pm: Rusowsky

08:00 pm – 09:00 pm: Men I Trust

Escenario Páramo

03:00 pm – 03:45 pm: Antopiko3

04:15 pm – 05:15 pm: Wost

05:45 pm – 07:15 pm: Dj Babatr

07:15 pm – 08:45 pm: Badsista

09:00 pm – 10:15 pm: Bunt .

. 10:45 pm – 12:00 am: Hamdi

12:45 am – 01:45 am: Daccach

01:45 am – 03:00 am: Ben Böhmer

Escenario Lago

02:15 pm – 03:00 pm: Zarigüeya

03:30 pm – 04:15 pm: Dvd

05:00 pm – 06:00 pm: Macario Martínez

07:00 pm – 08:00 pm: 2Hollis

09:00 pm – 10:00 pm: Zaider

