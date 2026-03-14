¿Cuáles son los artistas más importantes del FEP 2026?

Este viernes 20 de marzo se realizará la primera fecha del Festival Estéreo Picnic 2026, uno de los eventos musicales más importantes de Colombia.

Esta edición sorprende por una cartelera variada, con artistas de rock, indie, pop, electrónica y subgéneros como el dubstep, manteniendo la tradición del festival de reunir sonidos muy diferentes en un mismo escenario.

El festival se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar y contará con algunos de los nombres más importantes de la música actual.

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¿Quiénes son los headliners del Estéreo Picnic 2026?

Dentro de los artistas más destacados estánTyler, the Creator, Sabrina Carpenter, The Killers y Skrillex,quienes se presentarán a lo largo de las tres fechas del festival.

Estos artistas pertenecen a géneros diferentes, lo que hace que el FEP mantenga su identidad como un festival diverso que mezcla pop, rock, hip-hop y electrónica en un mismo cartel.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter es una cantante y actriz estadounidense de pop que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su más reciente álbum es Short n’ Sweet (2024), con el que logró debutar en el número uno del Billboard 200 y recibir varias nominaciones a los premios Grammy, incluyendo Álbum del Año y Mejor Álbum Pop.

Se presentará el domingo 22 de marzo, en una jornada enfocada en sonidos pop y alternativos.

Tyler, the Creator

Tyler, the Creator es un rapero, productor y diseñador estadounidense, reconocido por ser uno de los artistas más influyentes del hip-hop alternativo de los últimos años. Fundador del colectivo Odd Future, ha experimentado con rap, R&B, jazz y pop, consolidando un estilo propio dentro de la música urbana.

Su presencia en el FEP es uno de los debuts más esperados del festival, luego de que en el pasado cancelara una presentación en Latinoamérica.

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The Killers

The Killers es una banda de rock originaria de Las Vegas, formada en 2001, conocida por éxitos como Mr. Brightside, Somebody Told Me y When You Were Young. El grupo es uno de los nombres más importantes del rock alternativo de los últimos 20 años y ha encabezado festivales en todo el mundo.

Se presentarán el sábado 21 de marzo como uno de los actos principales del evento.

Skrillex

Skrillex, cuyo nombre real es Sonny John Moore, es un DJ y productor estadounidense considerado uno de los artistas que popularizó el dubstep y el EDM a nivel mundial. Ha ganado varios premios Grammy y ha trabajado con artistas como Justin Bieber, Diplo y Kendrick Lamar.

Su show será el domingo 22 de marzo, en el cierre electrónico del festival.

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El Festival Estéreo Picnic 2026 vuelve a apostar por una programación variada, combinando artistas clásicos del rock con nuevas figuras del pop y la electrónica, algo que se ha convertido en la identidad del evento desde sus primeras ediciones.

Además de los headliners, el cartel incluye nombres como Lorde, Interpol, Deftones, Peggy Gou, Young Miko y Kygo, confirmando una de las alineaciones más diversas de los últimos años.