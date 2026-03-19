Festival Estéreo Picnic 2026: Cierres y desvíos viales en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá autorizó cierres y desvíos viales en la ciudad por motivo del Festival Estéreo Picnic que se realizara este fin de semana del 20 al 22 de marzo.

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Teniendo en cuenta que el evento se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar, los cierres se presentarán en esta zona desde las 8 de la mañana.

Incluso hay vías que presentan cierres desde las 2 de la tarde de este jueves 19 de marzo.

Cierres viales en Bogotá por el FEP

Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, cierre total de la calzada sur, 02:00 p. m. del 19 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, cierre total de ciclorruta costado sur, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60 cierre total de sendero peatonal costado sur, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo. Glorieta avenida calle 63 por avenida carrera 60, carril lento de la conectante occidente – sur, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 horas del 23 de marzo.

Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total de la calzada occidental, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo. Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total de ciclorruta costado occidental, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total de sendero peatonal costado occidental, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida carrera 60 entre la Transversal 59A y la avenida calle 63, cierre total de la calzada oriental, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A cierre carril norte de la calzada norte, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A, cierre carril norte de la calzada norte, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A cierre carril norte de la calzada norte, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A, cierre carril norte de la calzada norte, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

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Desvíos o vías alternas

Si va en sentido norte – sur por la avenida carrera 60, debe tomar la calle 63 al occidente- avenida carrera 68 al sur.

Calle 63 al occidente- avenida carrera 68 al sur. Foto: Alcaldía de Bogotá Ampliar Calle 63 al occidente- avenida carrera 68 al sur. Foto: Alcaldía de Bogotá Cerrar

Quienes circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 63 - avenida carrera 60 al sur – avenida calle 26 al occidente deberán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al occidente o avenida carrera 70 al sur y avenida calle 26 al occidente.

Avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al occidente. Foto: Alcaldía de Bogotá Ampliar Avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al occidente. Foto: Alcaldía de Bogotá Cerrar

Si está circulando en sentido norte – sur, por la avenida carrera 68 y va a tomar la avenida calle 63 al oriente, deber tomar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente.

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Avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente. Foto: Alcaldía de Bogotá Ampliar Avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente. Foto: Alcaldía de Bogotá Cerrar

Si va en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63, deberán tomar la avenida carrera 68 al norte – calle 67 al oriente – avenida carrera 60 al norte – avenida calle 68 al oriente.