TransMilenio publicó los pliegos para la licitación de operación de TransMiCable de San Cristóbal

TransMilenio publicó en la plataforma SECOP II los pliegos definitivos para la licitación de “Operación del Sistema de Transporte por Cable Aéreo TransMiCable de San Cristóbal para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros”, un proceso clave para avanzar en la consolidación de este proyecto.

Esto, según la entidad, garantiza la pluralidad de oferentes, como uno de los principios de este proceso contractual, con el fin de asegurar una competencia abierta y favorecer la transparencia. En ese sentido, se busca contar con el mayor número de empresas proponentes.

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El contrato de operación tendrá una duración de 10 años 4 meses, un valor de $390.000 millones de pesos y contempla un sistema inteligente de gestión de la operación, con detección automática de velocidades y programación dinámica de las cabinas.

Asimismo, el contrato habla de integrar paneles solares para la operación de las cabinas. Adicionalmente incorpora una política de género orientada a la capacitación y vinculación de nuevo talento, fortaleciendo el impacto positivo del proyecto en la comunidad.

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Hasta el 15 de julio los interesados en participar podrán presentar sus ofertas. El 19 de agosto, TransMilenio realizará la audiencia de adjudicación. TransMiCable de San Cristóbal beneficiará a más de 400 mil habitantes de esta localidad del sur oriente de Bogotá.

Este TransMiCable tendrá una longitud de 2,8 kilometros, una capacidad de 4.000 pasajeros h/s, 144 cabinas y 2 biciparqueaderos. Este proyecto tendrá un impacto en la reducción del tiempo de desplazamiento. El recorrido durará 10 minutos desde la estación senderos de Altamira hasta el Portal 20 de julio.