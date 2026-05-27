Concejal de Bogotá rechaza presencia de disidencias Farc en U. Nacional: “Hay un plan sistemático”
La Nacional confirmó que encapuchados ingresaron a la universidad afirmando ser integrantes de disidencias de las FARC.
A través de un comunicado, la Universidad Nacional de Colombia confirmó que este miércoles, 27 de abril, un grupo de encapuchados ingresó a la institución. Estas personas afirmaron ser integrantes de la Unión Clandestina Popular y del Movimiento Bolivariano FARC-EP, situación que ha generado rechazo desde varios sectores.
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De acuerdo con la Nacional, los encapuchados solicitaron a la comunidad que se encontraba en un edificio evacuar el lugar pues armarían y activarían artefactos explosivos. Ante esta advertencia, estudiantes y profesores solicitaron su retiro pacifico.
Una vez se conoció este hecho, la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad declaró alerta naranja y tomó acciones para controlar esta situación. La Institución rechazó estos hechos. “Pretenden sembrar el miedo en nuestra comunidad y adelantar acciones violentas irrumpiendo en las actividades cotidianas”, dice el comunicado.
Concejal rechaza presencia de encapuchados en la U. Nacional
Debido a esta situación, el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, manifestó su rechazo y aseguró que existe un plan sistemático para desestabilizar. “Es una prueba más de lo que llevamos denunciando hace meses, y es la existencia de un plan sistemático que busca instrumentalizar a estudiantes y a la ciudadanía en general para desestabilizar la ciudad”, dijo el cabildante.
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Asimismo, el concejal aseguró que buscan despertar un nuevo estallido social. “No solamente rechazamos y mostramos solidaridad con la comunidad de estudiantes, sino que les hacemos un llamado para que las autoridades y la Universidad trabajen de manera articulada para evitar que los violentos tengan un sitio donde refugiarse”, agregó.
Finalmente, Quintero rechazó los bloqueos a Transmilenio y el “plan sistemático” que busca desestabilizar a Bogotá. “No nos van a desestabilizar y Bogotá, sobre todo en estos momentos, debe demostrar que el orden se respeta y que los usuarios, sobre todo del sistema Transmilenio”, concluyó.
Sebastián Herrera
Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....