Estéreo Picnic 2026: recomendaciones de las autoridades si va a asistir, puntos médicos y más

Desde este viernes, 20 de marzo, y hasta el el domingo 22, Bogotá será, un año más, la casa de uno de los festivales de música más aclamados de Latinoamérica y el mundo: el Estéreo Picnic 2026 (FEP).

Teniendo en cuenta lo anterior, las diferentes autoridades de Bogotá inician toda su estrategia en materia de seguridad y movilidad para que el evento, en estos tres días, se pueda desarrollar de forma segura y adecuada.

En esa línea, la Alcaldía de la capital del país publicó una serie de recomendaciones para todos sus asistentes y, adicionalmente, informó de lo que se puede y no se puede llevar al evento.

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Así que si usted asistirá al Estéreo Picnic 2026, le cotamos toda la información con detalles para que evite contratiempos.

¿Cuáles son las recomendaciones si va a asistir al Estéreo Picnic 2026?

Según la Alcaldía de Bogotá, se espera que para esta edición del FEP 2026 asistan más de 170.000 personas durante los tres días que dura el evento.

Teniendo en cuenta el flujo de personas, las autoridades distritales hicieron una serie de recomendaciones que, a parte de las claras (cuidar sus objetos personales, aprovechar el transporte público, estar al tanto de las líneas de emergencia y usar ropa cómoda), van más ligadas a aspectos de salud y cuidado.

Esto debido a que las recomendaciones van de la mano de la misma Secretaría de Salud del distrito.

La secretaría hizo cuatro recomendaciones claves que van enmarcadas en cuatro conceptos:

Clima y protección:

La recomendación aquí es usar protector solar. Aunque el clima de Bogotá está en cambio constantemente, el evento no deja de ser un festival al aire libre, por lo que para evitar quemaduras se recomienda usar bloqueador cada 4 horas mientras su instancia, incluso, si el cielo está nublado.

Por otro lado, recomiendan estar bien abrigado en las noches debido a los descensos de temperatura que se registran en la ciudad y, además, las lluvias que la han azotado. “Es vital vestirse adecuadamente para evitar cuadros de hipotermia o insolación, priorizando zapatos cómodos. Ropa y calzado impermeable son clave“, dice la alcaldía.

Hidratación constante:

En este apartado recomiendan beber constantemente agua o bebidas hidratantes hasta el punto de poner alarmas para recordarlo. Además, el consejo que dan desde la Alcaldía es beber una botella de agua por cada una de licor que se consuma.

Y es que este aspecto es clave, el alcohol, ya que el consumo de estas bebidas alcohólicas, sumadas al "baile y las caminatas entre escenarios, pueden causar deshidratación imperceptible".

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Adicionalmente, recuerdan que el Parque Simón Bolívar, lugar en donde se realizará el evento, cuenta con varios puntos de fuentes de agua en donde se puede consumir el líquido de forma gratuita.

Consumo responsable

Este punto va ligado al anterior. La Alcaldía de Bogotá hace la recomendación de consumir licor de forma segura, moderada y responsable. “Evitar mezclar sustancias o exceder el consumo de alcohol para garantizar que pueda disfrutar de la totalidad del evento”.

Alimentación segura:

Por otro lado, las autoridades recomiendan "consumir alimentos en los sitios autorizados por el festival, con una frecuencia razonable“, esto con el fin de evitar algún tipo de intoxicación o desmayo durante el evento.

Primeros auxilios:

La Alcaldía resalta que es de carácter relevante y muy importante que, "ante cualquier síntoma de malestar de salud, lo mejor es acudir a un puesto de primeros auxilios, los cuales estarán distribuidos por diferentes puntos del parque“.

Puntos médicos dentro del Festival Estéreo Picnic 2026

En esa línea, estos son todos los puntos médicos tanto móviles como fijos, que habrá en el FEP.

Infraestructura: 9 puestos de atención médica o primeros auxilios

9 puestos de atención médica o primeros auxilios Movilidad: 5 ambulancias medicalizadas y 1 ambulancia básica

5 ambulancias medicalizadas y 1 ambulancia básica Talento humano: 9 médicos generales y 2 urgenciólogos

Otras recomendaciones de movilidad, salida y llegada al Simón Bolívar (escenario del FEP)

Las puertas se abrirán a las 2:00 p.m. durante los tres días de Festival.

El ingreso máximo al festival es a la 1:00 a. m. y la manilla Cashless no da ingreso al Festival.

Tener en cuenta el listado de los elementos permitidos y no permitidos.

Habrá requisa en la entrada.

Respetar y cuidar la fauna del lugar.

Dentro del Festival habrá espacios con aforo limitado; llega con tiempo para que los puedas disfrutar.

Reporta cualquier eventualidad; la seguridad es un tema de todos y todas las asistentes.

Hidrátate y aliméntate bien durante el Festival.

Cuida bien de tus objetos personales.

No se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

El organizador no tolera ningún tipo de discriminación o actos de violencia en contra de cualquier asistente al Festival.

Identifica puntos clave como: mínimo vital de agua, salidas de emergencia, Cashless, zonas de comidas y baños.

En caso de tener algún problema con tu manilla, acude al punto de atención de incidentes dentro del Festival.

Estos son los objetos que SÍ puede llevar al Festival Estéreo Picnic 2026

Celulares y baterías portátiles

Maquillaje: sin espejos, vidrios, tijeras y/o pinzas.

Bloqueador solar: máximo 100ml.

Gafas de sol.

Impermeable

Sombreros y/o gorras.

Gel antibacterial: máximo 100 ml.

Termos y vasos vacíos.

Maletas: que no excedan 30x30x15 cm, de preferencias transparentes de plásticos, vinil o PVC.

Bolsas de mano: tamaño 11x16cm.

Bolsas de almacenamiento: transparentes, Ziploc o similares.

Canguros que no excedan 11x16 cm.

Estos son los objetos que NO puede llevar al Festival Estéreo Picnic 2026

Armas, cuchillos, cadenas, objetos cortopunzantes y/o de vidrio (botellas, espejos, etc).

Artículos inflables.

Máscaras y/o pasamontañas.

Drogas o narcóticos.

Sillas plegables.

Instrumentos musicales.

Sombrillas.

Cámaras profesionales de fotografía o video.

Tabletas o Ipads.

Trípodes de fotografía y/o selfies sticks.

Dispositivos de grabación de audio.

Radios y/o walkie talkies.

Cigarrillos, vapeadores, encendedores y/o bolsas de nicotina.

Bengalas o cualquier tipo de elemento pirotécnico.

Alimentos y/o bebidas.

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Mascotas.

Morrales de gran tamaño.

Apuntadores de láser.

Drones.

Camisetas de equipos de fútbol.

Aerosoles.

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