Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 may 2026 Actualizado 00:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Fue capturado otro implicado en el secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes en Viotá

En las últimas horas fue capturado alias ‘El Viejo’, señalado de participar en este crimen ocurrido el 17 de junio de 2025.

Fue capturado otro implicado en el secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes en Viotá

Fue capturado otro implicado en el secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes en Viotá

Fue capturado otro implicado en el secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes en Viotá
Añadir Caracol Radio en Google

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que fue capturado en las últimas horas otro de los responsables del secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes Guerrero. Esta era la única persona que faltaba por capturar por este crimen ocurrido el 17 de junio de 2025.

Se trata de alias ‘El Viejo’, integrante de ‘Los Stone’ y señalado de participar en este crimen facilitando el transporte para el desplazamiento el día del secuestro y suministrando información del perfil de la víctima. Este sujeto fue capturado en el municipio de Viotá.

“En una operación conjunta del GAULA y la SIPOL logramos la desarticulación total de esta estructura delincuencial, que además se hacía pasar por miembros del Frente 12 Isaías Pardo de las Farc para extorsionar y amenazar en municipios de Cundinamarca”, dijo el gobernador.

Con esta captura ya son 7 los integrantes judicializados de este grupo delincuencial, incluido su cabecilla. Alias ‘El Viejo’ deberá responder por los delitos de secuestro extorsivo agravado, extorsión agravada, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y concierto para delinquir.

“Mi reconocimiento a la Policía de Cundinamarca, a su comandante, el coronel Mauricio Herrera, así como al GAULA y a la SIPOL, por trabajar sin tregua para devolverles la tranquilidad y la seguridad a los cundinamarqueses”, concluyó el mandatario.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir