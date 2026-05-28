Fue capturado otro implicado en el secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes en Viotá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que fue capturado en las últimas horas otro de los responsables del secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes Guerrero. Esta era la única persona que faltaba por capturar por este crimen ocurrido el 17 de junio de 2025.

Se trata de alias ‘El Viejo’, integrante de ‘Los Stone’ y señalado de participar en este crimen facilitando el transporte para el desplazamiento el día del secuestro y suministrando información del perfil de la víctima. Este sujeto fue capturado en el municipio de Viotá.

“En una operación conjunta del GAULA y la SIPOL logramos la desarticulación total de esta estructura delincuencial, que además se hacía pasar por miembros del Frente 12 Isaías Pardo de las Farc para extorsionar y amenazar en municipios de Cundinamarca”, dijo el gobernador.

Con esta captura ya son 7 los integrantes judicializados de este grupo delincuencial, incluido su cabecilla. Alias ‘El Viejo’ deberá responder por los delitos de secuestro extorsivo agravado, extorsión agravada, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y concierto para delinquir.

“Mi reconocimiento a la Policía de Cundinamarca, a su comandante, el coronel Mauricio Herrera, así como al GAULA y a la SIPOL, por trabajar sin tregua para devolverles la tranquilidad y la seguridad a los cundinamarqueses”, concluyó el mandatario.