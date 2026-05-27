El lunes 1 de junio vence el plazo para inscribirse a la Gran Feria de Vivienda ‘Mi Casa en Bogotá 2026’, la cual se llevará a cabo del 2 al 4 de julio. Las personas que se quieran postular para acceder a los subsidios distritales deberán realizar su registro obligatorio a más tardar el próximo lunes.

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La Secretaría del Hábitat de Bogotá habilitará más de 5.000 cupos para subsidios que impulsan desde la separación de vivienda nueva hasta el cierre financiero. La convocatoria está dirigida a personas o familias que cumplan con los siguientes requisitos básicos:

Residir actualmente en Bogotá.

No tener vivienda propia en el territorio nacional.

Contar con ingresos hasta de 4 salarios mínimos.

“Queremos recordarles a los bogotanos que esta feria está diseñada exclusivamente para ellos. No dejen pasar esta oportunidad única. En un solo espacio, bajo la batuta del Distrito, encontrarán a las constructoras, los bancos y toda la asesoría necesaria para por fin hacer realidad el sueño de tener vivienda propia”, aseguró la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco.

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De acuerdo con el Distrito, para asegurar el cupo, el proceso se realiza de forma virtual ingresando a la página web oficial de la entidad. Cabe mencionar que todas las postulaciones y trámites ante la entidad son completamente gratuitos y se realizan sin intermediarios para evitar fraudes o estafas.