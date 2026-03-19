Festival Estéreo Picnic 2026: Bogotá despliega un plan especial de movilidad

Desde mañana, 20 de marzo, y hasta el próximo domingo, 22 de marzo, se realizará en Bogotá el Festival Estéreo Picnic 2026, uno de los eventos musicales más esperados del año. Debido a la importancia de este festival, el Distrito ya prepara todo para garantizar la logística.

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Puntualmente, la Secretaría Distrital de Movilidad implementó un plan especial para garantizar desplazamientos seguros, organizados y eficientes hacia y desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar durante los tres días del Festival Estéreo Picnic.

Zona amarilla en el Estéreo Picnic

La Secretaría Distrital de Movilidad implementará una zona amarilla para el ascenso de pasajeros en taxi, especialmente al finalizar cada jornada, con el objetivo de organizar la salida de los asistentes y reducir la congestión vehicular.

Esta zona estará ubicada en la avenida carrera 60 (calzada occidental), al sur de la calle 53.

La Secretaría hace un llamado a los asistentes a usar únicamente estos puntos autorizados para abordar taxis, y a verificar la información del vehículo y del conductor a través de la plataforma Movilidad a un Clic, en la opción de verificación de taxis, para garantizar un servicio seguro.

Transporte público en el Estéreo Picnic

La Secretaría de Movilidad ha hecho un llamado para que los asistentes al Festival Estéreo Picnic utilicen el transporte público con la finalidad de facilitar la movilidad en el sector teniendo en cuenta que varias personas son recogidas en vehículos particulares.

El componente zonal de TransMilenio contará con rutas especiales hacia Unicentro, Septimazo y Avenida 1 de Mayo, que operarán desde la calle 53 con carrera 66A, facilitando el retorno de los asistentes.

¿Qué cierres y desvíos se realizarán por el Estéreo Picnic?

Durante el Festival Estéreo Picnic se realizarán cierres viales temporales desde el jueves a la medianoche hasta las 8:00 a.m. del lunes 23 de marzo, en los siguientes corredores:

Avenida calle 63 entre carreras 68 y 60.

Avenida carrera 60 entre calles 63 y 53.

Avenida calle 53 entre carrera 60 y carrera 66A.

Para mitigar el impacto en la movilidad del sector, estos son los desvíos habilitados: avenida 68, calle 26 y carrera 70.

Zonas de Parqueo Pago en el Estéreo Picnic

Para el Festival Estéreo Picnic, la Secretaría de Movilidad habilitó 392 cupos de Zonas de Parqueo Pago para vehículos distribuidos de la siguiente manera: 286 para autos, 8 para eléctricos, 37 celdas para motos y 56 para bicicletas.

¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta para el Estéreo Picnic?

Para proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los asistentes al Festival Estéreo Picnic, el Distrito realiza las siguientes recomendaciones: