Lanzan plataforma para consultar placas de vehículos y datos de conductores en Bogotá

Bogotá D.C

Debido a los últimos casos de paseos millonarios que han ocurrido en la capital y que han prendido las alarmas sobre la seguridad, el Distrito anunció medidas para frenar este delito.

Movilidad a un clic

La primera medida es una nueva plataforma virtual habilitada por la Secretaría de Movilidad llamada ‘Movilidad a un clic’ en la que las personas podrán verificar los datos del conductor y las placas del vehículo de transporte.

“El usuario puede ingresar la placa del vehículo, en este caso del taxi, que va a utilizar y verificar si ese taxi y el conductor cuentan con todas las autorizaciones y están al día para prestar el servicio”, afirmó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Añadió que están trabajando en el sistema de información del registro de conductores y en herramientas de más fácil acceso como un código QR para que las personas puedan verificar los datos rápidamente.

Nuevas motocicletas para agentes de tránsito

Otra de las medidas que anunció el Distrito fue la llegada de 71 motocicletas para reforzar la presencia de las autoridades de tránsito en las calles . Bogotá actualmente cuenta con 577 Agentes Civiles de Tránsito y 300 Guías de Movilidad.

Las motos fueron asignadas a los Agentes Civiles de Tránsito y al Grupo Guía de Movilidad para mejorar los tiempos de respuesta y ampliar la cobertura territorial para la gestión del tráfico en corredores estratégicos.

“Lo que entregamos hoy representa un aumento cercano al 23 % de las capacidades de los agentes de tránsito, llegando a más de 380 motocicletas. Así podremos ser más ágiles a la hora de reaccionar a situaciones que ocurren en Bogotá, pero también prevenirlas donde sea necesario”, destacó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Señalización de zonas de Taxi Seguro

La tercera media que ya se puede evidenciar en lugares como la Zona T, Modelia y Distrito Creativo es la señalización de las zonas de Taxi Seguro.

Ahora las personas que transiten por esos sectores podrán encontrar de forma más rápida un vehículo que los transporte de forma segura.

Estas zonas estarán acompañadas de las autoridades de tránsito y de la Policía Metropolitana para monitorear el servicio y garantizar la seguridad.