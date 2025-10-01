Festival Estéreo Picnic: Artistas por días y boletería

El Festival Estéreo Picnic es uno de los más esperados por los colombianos y varios amantes de la música que viajan cada año a encontrarse con la música y diferentes experiencias que se crean en torno a este evento. En 2026, el festival celebrará su edición número 15, siendo el suceso que ha podido traer al país artistas de alta categoría, también apoyando a los músicos y bandas emergentes del país y a los emprendedores.

En su próxima edición los artistas más esperados son: Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, The Killers, Deftones, entre otros.

La organización anunció quienes integrarán el cartel por días, quedó de la siguiente manera:

Viernes 20 de marzo:

Tyler, The Creator

Lorde

Peggy Gou

Turnstile

Katseye

Timo

The Dare

The Warning

Balu Brigada

Nicolás y los fumadores

Elniko Arias

Manú

Sábado 21 de marzo:

The Killers

Peso Pluma

Young Miko

Kygo

Tom Morello

Luis Alfonso

Iván Cornejo

Manuel Lizarazo

Aria Vega

Silvia Ponce

Domingo 22 de marzo:

Sabrina Carpenter

Skrillex

Deftones

Doechii

Interpol

Aitana

Lasso

Macario Martínez

Pirineos en Llamas

Lea más información: Festival estéreo Picnic: Precios, cartel y dónde conseguir las boletas

¿Dónde conseguir las boletas?

Las boletas para este evento están disponibles en la página web www.ticketmaster.co desde allí se podrán conseguir las boletas en diferentes etapas. También se pueden conseguir con combos para 3 días o de forma individual.

Recientemente se dieron a conocer los precios por cada día:

Día individual (Viernes, sábado o domingo) general etapa 1: $579.000

Día individual (Viernes, sábado o domingo) general etapa 2: $629.000

Día individual (Viernes, sábado o domingo) VIP etapa 1: $1.199.000

Día individual (Viernes, sábado o domingo) VIP etapa 2: $1.619.000

Precios por días del Festival Estéreo Picnic. Cortesía: Redes sociales del Festival Ampliar

Por otra parte, también está activa la venta de combos para asistir los tres días completos, esto puede ser combo general, combo VIP o combo zona de menores, que se distribuye así:

Combo General

Etapa 1: $1.199.000

Etapa 2: $1.449.000

Etapa 3: $ 1.640.000

Etapa 4: $1.699.000

Combo VIP

Etapa 1: $3.485.000

Etapa 2: $3.846.000

Combo zona de menores:

Etapa 1: $1.081.000

Etapa 2: $ 1.201.000

Más información: Cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: Luis Alfonso, Sabrina Carpenter y The Killers y más

Novedades del Festival:

Para el próximo año, uno de los artistas que se ha unido a última hora es Tom Morello quien se suma a la celebración de los 15 años del Festival Estéreo Picnic. Él es un guitarrista, cantante, compositor y activista estadounidense, reconocido por su paso en las bandas de rock Rage Against the Machine y Audioslave.

El Festival Estéreo Picnic (FEP) se ha destacado por ser uno de los más esperado por los artistas internacionales que trae al país, en este festival se ha podido disfrutar del show de artistas como: Sam Smith, Foo Fighters, Calle 13, Zoé, The Killers, Red Hot Chilli Peppers, Los Fabulosos Cadillacs, Kings of Leon,Calvin Harris,Jack White,Skrillex,Andrés Calamaro, The Strokes, The Weeknd, Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, entre otros.