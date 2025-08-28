Festival estéreo Picnic: Precios, cartel y dónde conseguir las boletas

El Festival Estéreo Picnic es uno de los más esperados por los bogotanos. En 2026 celebrará su edición número 15, siendo el evento que ha podido traer al país artistas de alta categoría, también apoyando a los músicos y bandas emergentes del país y a los emprendedores.

Hoy se hizo el anuncio oficial del tan esperado cartel del evento con una nómina de lujo que incluye todos los géneros: Rock, pop, electrónica, k-pop e incluso regional mexicano.

¿Quiénes son los artistas que estarán en Colombia?

Algunos de los artistas que hacen parte de la nómina del festival que se realizará el próximo año los días 20, 21 y 22 de marzo son:

Tyler the Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Lorde, Peso Pluma, Young Miko, Doechi y Turnstile como los artistas cabeza de cartel. Pero también estarán más músicos que vendrán por primera vez al Festival como: Aitana, Addison Rae, Timo, Lola Young, Men I Trust, Viagra Boys, The Warning, The Dare y Turnstile quienes son la cuenta de rock actual

¿Dónde conseguir las boletas?

Las boletas para este evento están disponibles en la pagina web www.ticketmaster.co desde allí se podrán conseguir las boletas en diferentes etapas. La primera de ellas será preventa con grupo Aval a partir del 1 de septiembre y posteriormente el miércoles 3 de septiembre se habilitará para público general.

¿Cuánto cuesta ir al FEP?

El Festival Estéreo Picnic cuenta con varias opciones de boletería inicialmente se activará la venta de combos para asistir los tres días completos, esto puede ser combo general, combo VIP o combo zona de menores, que se distribuye así:

Combo General

Etapa 1: $1.199.000

Etapa 2: $1.449.000

Etapa 3: $ 1.640.000

Etapa 4: $1.699.000

Combo VIP

Etapa 1: $3.485.000

Etapa 2: $3.846.000

Combo zona de menores:

Etapa 1: $1.081.000

Etapa 2: $ 1.201.000

¿Dónde se realiza el Festival?

Por tercer año consecutivo el Festival estéreo Picnic se realizará en el Parque Simón Bolívar. En sus primeras ediciones el festival se realizaba a las afueras de la ciudad, pero desde hace un par de años llego al parque que queda en el corazón de Bogotá, al Simón Bolívar donde ha superado las expectativas de los asistentes al evento, esto se ve reflejado en los buenos comentarios que ha recibido por muchas personas donde indican que ya no se embarran tanto como antes y que los espacios están mejor distribuidos.

El evento que cada año sorprende a los amantes de la música, también cuenta con espacios destinados para emprendedores que llevan al festival diferentes opciones de ventas, desde ropa, carpas para la lluvia, zapatos, bolsos y artesanías.

Adicionalmente para hacer compras al interior del evento se activa una manilla cashless, que es recargable y funciona para hacer todas las compras.

Estas manillas son el acceso al festival. Se obtienen una vez se hace la compra de la entrada y unos días antes del festival son enviadas al punto donde el usuario desee recibirlas.

También se pueden recoger en las carpas que se disponen al ingreso del Parque Simón Bolívar, días previos al evento.