Ciudadanos de Medellín reciben bono para hacer mercado: ¿cómo inscribirse y quiénes pueden aplicar?

La Alcaldía de Medellín entregará un bono alimentario a más de 16.000 ciudadanos con el objetivo de mejorar el acceso a alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria de la población vulnerable.

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Es de destacar que esto se realiza en el marco del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en las comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellín.

Según informa la entidad, este bono consiste de desprendibles que permiten que los beneficiarios adquieran:

Carnes

Frutas

Verduras

Tubérculos

Salsamentaria

Granos

Cereales

Abarrotes

Estos alimentos podrán adquirirlos únicamente en establecimientos autorizados y establecidos por el operador del proyecto, facilitando el acceso a productos esenciales de la canasta básica.

¿Cómo inscribirse?

Ingrese al portal de la Alcaldía de Medellín y haga clic en ‘Postulación Bono Alimentario’. Si quiere entrar directamente, haga clic. https://postulacionbonopp.secretariadeinclusionsocial.co/. Digite su número de documento y la fecha de expedición del mismo. Autorice el tratamiento de datos y cree la postulación siguiendo el paso y paso del formulario en su totalidad.

Fechas de inscripción

Las inscripciones se realizarán desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo del 2026.

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“El único canal autorizado por el Distrito de Medellín para recibir la información de los potenciales beneficiarios es a través de la página web. Ninguna persona está autorizada para solicitar o recibir documentación de la comunidad”, detalla la Alcaldía.

El proceso de inscripción es gratuito.

Monto del bono alimentario de Medellín 2026

El bono familiar está dirigido a hogares conformados por tres o más integrantes, mientras que el bono unipersonal está destinado a hogares integrados por uno o dos miembros.

Valor bono familiar: $356.800

Valor bono unipersonal: $216.880

Requisitos para inscribirse al bono alimentario de Medellín 2026

Estar registrado en el SISBÉN versión IV (4) del Distrito de Medellín.

Ser mayor de edad, salvo casos de personas menores de edad que son cabeza de familia y no hay otro integrante adulto que represente el hogar.

Residir permanentemente en la comuna o corregimiento donde se priorizó el Bono

El grupo familiar no puede ser beneficiario de otros programas de asistencia

Tenga en cuenta que, en caso de quedar seleccionado, deberá contar con el tiempo para asistir y participar de las actividades educativas exigidas y convocadas por el

Criterios de priorización

Personas que no hagan parte de otros programas del Distrito de Medellín o del Gobierno Nacional. No obstante, este no es un criterio excluyente.

Personas que no perciban ingresos por pensión, jubilación, renta, honorarios y/o salarios. Sin embargo, este criterio tampoco es excluyente.

Hogares conformados por grupos poblacionales en condición de alta vulnerabilidad tales como: menores de edad, niños y niñas menores de 5 años (con o sin desnutrición), personas mayores, personas con discapacidad, cuidadores, mujeres jefes de hogar, víctimas del desplazamiento o conflicto armado, personas desempleadas o con trabajo informal y hogares con ingresos bajos.

Hogares que presenten inseguridad alimentaria (severa, moderada o leve, según la escala ELCSA), es decir, hogares que no pueden conseguir de forma regular los alimentos suficientes y nutritivos que necesitan.

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Comunas priorizadas a recibir el bono alimentario