Ciudadanos de Medellín reciben bono para hacer mercado: ¿cómo inscribirse y quiénes pueden aplicar?
Conozca los requisitos, los criterios de priorización y las comunas que tendrán prioridad para recibir el bono alimentario de Medellín de 2026.
La Alcaldía de Medellín entregará un bono alimentario a más de 16.000 ciudadanos con el objetivo de mejorar el acceso a alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria de la población vulnerable.
Puede leer: Medellín adjudica su sexto megacolegio: La América tendrá nueva sede educativa
Es de destacar que esto se realiza en el marco del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en las comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellín.
Según informa la entidad, este bono consiste de desprendibles que permiten que los beneficiarios adquieran:
- Carnes
- Frutas
- Verduras
- Tubérculos
- Salsamentaria
- Granos
- Cereales
- Abarrotes
Estos alimentos podrán adquirirlos únicamente en establecimientos autorizados y establecidos por el operador del proyecto, facilitando el acceso a productos esenciales de la canasta básica.
¿Cómo inscribirse?
- Ingrese al portal de la Alcaldía de Medellín y haga clic en ‘Postulación Bono Alimentario’. Si quiere entrar directamente, haga clic. https://postulacionbonopp.secretariadeinclusionsocial.co/.
- Digite su número de documento y la fecha de expedición del mismo.
- Autorice el tratamiento de datos y cree la postulación siguiendo el paso y paso del formulario en su totalidad.
Fechas de inscripción
Las inscripciones se realizarán desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo del 2026.
Le puede interesar: Metro activa puntos violeta contra violencias hacia mujeres
“El único canal autorizado por el Distrito de Medellín para recibir la información de los potenciales beneficiarios es a través de la página web. Ninguna persona está autorizada para solicitar o recibir documentación de la comunidad”, detalla la Alcaldía.
El proceso de inscripción es gratuito.
Monto del bono alimentario de Medellín 2026
El bono familiar está dirigido a hogares conformados por tres o más integrantes, mientras que el bono unipersonal está destinado a hogares integrados por uno o dos miembros.
Valor bono familiar: $356.800
Valor bono unipersonal: $216.880
Requisitos para inscribirse al bono alimentario de Medellín 2026
- Estar registrado en el SISBÉN versión IV (4) del Distrito de Medellín.
- Ser mayor de edad, salvo casos de personas menores de edad que son cabeza de familia y no hay otro integrante adulto que represente el hogar.
- Residir permanentemente en la comuna o corregimiento donde se priorizó el Bono
- El grupo familiar no puede ser beneficiario de otros programas de asistencia
- Tenga en cuenta que, en caso de quedar seleccionado, deberá contar con el tiempo para asistir y participar de las actividades educativas exigidas y convocadas por el
Criterios de priorización
- Personas que no hagan parte de otros programas del Distrito de Medellín o del Gobierno Nacional. No obstante, este no es un criterio excluyente.
- Personas que no perciban ingresos por pensión, jubilación, renta, honorarios y/o salarios. Sin embargo, este criterio tampoco es excluyente.
- Hogares conformados por grupos poblacionales en condición de alta vulnerabilidad tales como: menores de edad, niños y niñas menores de 5 años (con o sin desnutrición), personas mayores, personas con discapacidad, cuidadores, mujeres jefes de hogar, víctimas del desplazamiento o conflicto armado, personas desempleadas o con trabajo informal y hogares con ingresos bajos.
- Hogares que presenten inseguridad alimentaria (severa, moderada o leve, según la escala ELCSA), es decir, hogares que no pueden conseguir de forma regular los alimentos suficientes y nutritivos que necesitan.
Puede leer: Bello refuerza recolección de basuras con nuevo compactador tras crisis del servicio
Comunas priorizadas a recibir el bono alimentario
|COMUNA / CORREGIMIENTO
|CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
|1. Popular
|1.300
|2. Santa Cruz
|1.500
|3. Manrique
|534
|4. Aranjuez
|1.300
|7. Robledo
|1.300
|8. Villa Hermosa
|1300
|9. Buenos Aires
|900
|10. La Candelaria
|261
|11. Laureles
|300
|13. San Javier
|1.500
|14. El Poblado
|350
|15. Guayabal
|600
|16. Belén
|1200
|50. San Sebastián de Palmitas
|450
|60. San Cristóbal
|900
|70. Altavista
|900
|80. San Antonio de Prado
|1.400
|90. Santa Elena
|350
|TOTAL
|16.345
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...