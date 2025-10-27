Colpensiones anuncia segundo sorteo del programa BEPS con 312 bonos: fecha oficial en noviembre 2025

Colpensiones anunció un nuevo sorteo de “Ahorrar es Ganar 2025”, una estrategia para incentivar el ahorro voluntario entre los afiliados al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Bajo este programa, avalado por Coljuegos, la entidad otorgará 1.040 bonos de $2.350.000 cada uno, canjeables en supermercados aliados, a lo largo de 2025 y principios de 2026.

Para este año, por cada $100.000 ahorrados, las personas vinculadas tendrán una oportunidad de ganar un bono. Adicionalmente, si la persona ahorra $400.000 tendrá una oportunidad adicional de ganar

Los BEPS son una alternativa para colombianos de bajos ingresos que no pueden cotizar a pensión. Estos beneficios no son una pensión, sino un servicio social complementario a la protección a vejez. Además, ofrecen opciones para utilizar los ahorros, como el pago de un inmueble o la devolución de los ahorros, con ciertas condiciones.

Las personas pueden ahorrar la cantidad de dinero que puedan, en el momento que deseen. Por cada $100.000 que se ahorren, el gobierno aporta $20.000 adicionales.

Las personas que estén bajo el modelo de BEPS tendrá dos opciones: convertirlos en un ingreso de por vida o utilizarlos para completar las semanas requeridas y disfrutar de una pensión de vejez. Al alcanzar la edad de jubilación, este incentivo se convierten en un ingreso bimensual de por vida.

¿Cómo funciona el sorteo de Colpensiones?

Los afiliados que realicen aportes entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2025 podrán participar. Tal como explicó Colpensiones, el esquema de ahorro ofrece incentivos adicionales para los participantes que superen el ahorro base. Le explicamos:

Oportunidades de ganar: por cada $400.000 que una persona ahorre, obtendrá una oportunidad extra para ganar en los sorteos.

por cada $400.000 que una persona ahorre, obtendrá una oportunidad extra para ganar en los sorteos. Máximo de ahorro y beneficios: si un ahorrador alcanza el tope máximo anual de $2.200.000, acumulará 38 oportunidades de ganar. Además, este nivel de ahorro le da acceso a un seguro de vida gratis a futuro.

A futuro, si este último ahorro ayuda a completar las semanas necesarias, podría acceder a una pensión de vejez mediante el Sistema de Equivalencias o recibir Anualidad Vitalicia Bimestral.

Seguro de vida gratis

Paola Palmariny, vicepresidente Comercial de Colpensiones, subrayó que todos los ahorradores juiciosos reciben beneficios como un seguro de vida e incapacidad por enfermedades graves y desmembración.

En los 10 años de operación del programa, se han emitido más de 543.736 pólizas de seguro gratuitas a los ahorradores, una práctica reconocida internacionalmente como una de las mejores para fomentar el ahorro en las Américas.

Para acceder a este seguro, los ahorradores deben cumplir con uno de los dos criterios:

Realizar al menos seis aportes de cualquier valor, siempre que sean superiores a $20.000. Realizar aportes que sumen al menos $300.000 (equivalente a poco más de seis Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes).

Fecha oficial del nuevo sorteo “Ahorrar es Ganar 2025”

Según la entidad, el nuevo sorteo se realizará el próximo 20 de noviembre de 2025 en todo el territorio nacional. Participan los ahorros hechos del 1 de enero al 31 de octubre y se entregan 312 bonos.

Vale destacar que los bonos son premios de consumo, no dinero en efectivo, que se podrán redimir en los supermercados aliados a nivel nacional. Se recomienda consultar directamente en el sitio web de Colpensiones para conocer los comercios específicos donde se pueden redimir los bonos.

Sorteos programados

Primer sorteo – 18 de septiembre de 2025

Participaron los ahorros hechos del 1 de enero al 31 de agosto (208 bonos)

Segundo sorteo – 20 de noviembre de 2025

Participan los ahorros hechos del 1 de enero al 31 de octubre (312 bonos)

Tercer sorteo – 22 de enero de 2026

Participan los ahorros hechos del 1 de enero al 31 de diciembre (520 bonos)