Medellín adjudica su sexto megacolegio: La América tendrá nueva sede educativa

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín adjudicó la construcción de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, el sexto megacolegio del plan de infraestructura educativa contemplado en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

La obra estará ubicada en la comuna 12-La América y contará con una inversión de $31.500 millones, con el objetivo de fortalecer la cobertura educativa en este sector de la ciudad.

El proyecto contempla una infraestructura de más de 3.500 metros cuadrados construidos, que permitirá atender a 280 estudiantes de bachillerato.

Consorcio ejecutará las obras

Tras el proceso de licitación en la plataforma Secop II, en el que se recibieron ocho propuestas con participación de 20 empresas, el contrato fue adjudicado al consorcio Rafael Uribe, integrado por Idear Proyectos S.A.S., Corpocia y Somatec S.A.S.

De acuerdo con el cronograma definido por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), encargada del diseño y ejecución, las obras iniciarán en marzo de 2026 y se espera que finalicen en junio de 2027, incluyendo la etapa de dotación.

Avanza plan de 10 megacolegios

Con este proyecto, la Administración Distrital completa la adjudicación de seis de los 10 megacolegios previstos en su plan de gobierno.

A la fecha ya han sido contratadas las instituciones educativas Conrado González Mejía y El Diamante, en la comuna Robledo; Municipal San Javier, en la comuna 13; Hernán Toro Agudelo, en Manrique; y La Libertad, en Villa Hermosa.

Modelo de “Escuela Inteligente”

Los megacolegios se desarrollan bajo el concepto de Escuela Inteligente, que integra un diseño arquitectónico bioclimático con espacios flexibles y tecnología para el aprendizaje.

Estas infraestructuras combinan aulas adaptables, entornos abiertos y recursos digitales, orientados a metodologías activas y colaborativas, además de optimizar condiciones como la iluminación y la ventilación natural.