Metro activa puntos violeta contra violencias hacia mujeres

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín se convirtió en escenario de pedagogía y sensibilización durante la conmemoración del Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, con actividades en estaciones clave y la puesta en marcha de los llamados puntos violeta.

La estrategia se desplegó en Sabaneta, Envigado, Itagüí y Bello, donde miles de usuarios se encontraron con mensajes sobre igualdad, rutas de atención y prevención de violencias basadas en género en medio de su rutina diaria.

Para quienes usan el sistema, estas acciones tienen un efecto directo. “Creo que es una actividad muy importante… difundir y dar a conocer la ruta de atención para las mujeres, sobre todo en el marco del 8M. Es clave conocer nuestros derechos”, señaló Yurani Muñoz, usuaria del metro.

También resaltó el valor práctico de la iniciativa: “Permite que en los espacios públicos podamos sentirnos seguras y saber a dónde recurrir o a quién pedir ayuda en caso de una emergencia o cuando necesitamos asesoría”.

Los puntos violeta

Uno de los ejes fue la apertura de los puntos violeta, concebidos como espacios móviles dentro del sistema.

“Es una estructura liviana que estará itinerando por las diferentes estaciones, rompiendo el silencio y desmitificando la normalización de las violencias de género”, explicó Adriana Sánchez, jefe de Gestión Social del Metro.

Añadió que estos puntos “convierten los lugares de tránsito en espacios de escucha activa, de cuidado y de garantía de derechos”, al integrar atención psicosocial con acciones pedagógicas.

Desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la iniciativa también se conecta con una apuesta más amplia. “Nos unimos a estas campañas en el transporte para promover el respeto y la garantía de los derechos de las mujeres, así como prevenir todas las formas de violencia”, indicó el subdirector de Desarrollo Social, Santiago Pérez.

Según explicó, estas acciones hacen parte de una estrategia enfocada en mejorar la seguridad y la movilidad: “Buscan promover entornos de transporte más seguros y una movilidad libre de violencias para mujeres y niñas en el Valle de Aburrá”.

Otras actividades pedagógicas y culturales

Por su parte, la Gobernación de Antioquia enmarca estas actividades dentro de una agenda más amplia por el 8M. “Es generar reflexión pública, visibilizar brechas persistentes y promover acciones concretas que aporten a la garantía de nuestros derechos”, afirmó la secretaria de las Mujeres, Carolina Lopera.

La funcionaria agregó que la programación incluye conciertos, conversatorios y estrategias pedagógicas en varios municipios. “Reconocer el camino que han abierto las mujeres es avanzar hacia una sociedad más equitativa”, señaló.

Además de la atención en estaciones, la jornada incluyó entrega de material pedagógico y una intervención cultural con músicos de la Orquesta Departamental de Antioquia.

del 8M en el departamento continuará este 21 de marzo en San Carlos, con actividades de servicios, espacios de diálogo y un concierto por los derechos de las mujeres.