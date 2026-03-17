Bello refuerza recolección de basuras con nuevo compactador tras crisis del servicio

Bello, Antioquia

Tras la crisis de basuras que marcó el inicio de año en Bello, el municipio continúa reforzando su capacidad operativa para estabilizar el servicio de recolección.

Este lunes entró en funcionamiento un nuevo vehículo compactador con tecnología Euro VI, el segundo de este tipo que se integra a la flota durante 2026.

La incorporación se da en medio de un plan de mejora que busca responder a las fallas registradas meses atrás, cuando la acumulación de residuos en varios sectores generó preocupación entre los habitantes y puso en evidencia debilidades en la operación.

El nuevo equipo está diseñado para optimizar las rutas y hacer más eficiente la recolección, pero también introduce mejoras ambientales.

La tecnología Euro VI, considerada una de las más avanzadas a nivel mundial en transporte pesado, permite reducir hasta en un 95 % las emisiones de óxidos de nitrógeno y hasta en un 97 % el material particulado frente a vehículos más antiguos. Además, mejora el consumo de combustible entre un 5 % y un 8 %.

“La incorporación de este nuevo compactador a nuestra operación hace parte de nuestro compromiso de excelencia y mejora continua en la prestación del servicio.

Adicionalmente, la renovación de nuestra flota busca tener una menor emisión de gases y de esta manera ofrecer un servicio más amigable con el medio ambiente”, explicó Paula Sierra, gerente de Bello Aseo.

Sin embargo, más allá de la modernización de la flota, el reto sigue siendo operativo y cultural.

Según la empresa, uno de los factores que continúa afectando la eficiencia del servicio es la disposición inadecuada de residuos por parte de la ciudadanía, especialmente fuera de los horarios establecidos.

Como parte de las acciones recientes, hace un mes se llevó a cabo la jornada “Voluminosos Cero”, una intervención intensiva que durante 48 horas permitió recoger más de 130 toneladas de residuos de gran tamaño —como colchones, muebles y electrodomésticos— en Bello, Copacabana e Itagüí, elementos que con frecuencia terminan abandonados en el espacio público.

A pesar de estos esfuerzos, el desafío sigue siendo evitar que se repitan los episodios de acumulación de basura que afectaron la imagen del municipio y la calidad de vida de sus habitantes.

Con la llegada de nueva flota y el ajuste de estrategias operativas, las autoridades y la empresa buscan recuperar la confianza en el servicio, mientras persiste el llamado a la ciudadanía para cumplir con las normas de disposición y contribuir a la sostenibilidad del sistema.