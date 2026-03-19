César Chávez, activista y líder en derechos laborales en EE.UU., acusado de abuso a menores

Las acusaciones por parte de varias mujeres contra el fallecido líder sindical han resultado en la cancelación de celebraciones en honor de Chávez y su lucha como activista. (Foto: Janet Fries/Getty Images) / Janet Fries

Las acusaciones de abuso contra el fallecido líder sindical César Chávez (1927-1993) reveladas por el periódico The New York Times han obligado a ciudades y organizaciones en todo Estados Unidos a reconsiderar si se continúan o no las celebraciones y conmemoraciones en su honor, en su mayoría programadas para fin de mes.

La investigación sacó a la luz las acusaciones de dos mujeres, Ana Murguia y Debra Rojas, que detallan cómo fueron abusadas por Chávez cuando eran apenas unas niñas.

El periódico también contó con las declaraciones de Dolores Huerta, fundadora junto a Chávez del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), que aseguró haber sido forzada por su compañero a tener relaciones sexuales, de las que tuvo dos hijos.

Los aportes de Chávez al movimiento por los derechos de los campesinos, organizando huelgas para lograr mejores condiciones de vida y salarios para los trabajadores agrícolas, hicieron que a través de los años se le reconociera, con resoluciones, calles y días dedicados en su nombre.

La noticia obliga a cambiar los planes o cancelarlos

La denuncia contra César Chávez

La icónica líder de los derechos civiles Dolores Huerta declaró en un comunicado que su compañero de lucha, el fallecido César Chávez, abusó sexualmente de ella cuando él se había convertido en un líder destacado del movimiento en Estados Unidos, un secreto que mantuvo por más de 60 años.

Dolores Huerta y Cesar Chavez durante una protesta a las afueras de la Corte del Distrito de Fresno en California. (Foto: Richard Darby/Fresno Bee file/Tribune News Service via Getty Images) / Fresno Bee Ampliar Dolores Huerta y Cesar Chavez durante una protesta a las afueras de la Corte del Distrito de Fresno en California. (Foto: Richard Darby/Fresno Bee file/Tribune News Service via Getty Images) / Fresno Bee Cerrar

Huerta dijo que guardó el secreto por más de seis décadas porque creyó que exponer la verdad “dañaría al movimiento de campesinos” por el cual ha luchado toda su vida.

“El desarrollo de la unión fue el único vehículo para lograr y asegurar esos derechos y no iba a dejar que César (Chávez) ni nadie más obstruyeran el camino”, ahondó la cofundadora del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW).

La líder afirmó que al menos dos veces fue víctima de Chávez, que en ese entonces era la cara del movimiento.

“La primera vez fui manipulada y presionada para tener sexo con él, y sentí que no podía decir que no porque él era alguien a quien yo admiraba: mi jefe y el líder del movimiento al que ya le había dedicado años de mi vida. La segunda vez fui forzada, contra mi voluntad y en un ambiente en el que me sentía atrapada”, detalló la líder sindical en un comunicado.

Los abusos resultaron en embarazos

Ambos abusos resultaron en embarazos que Huerta mantuvo en secreto para después entregar los niños a diferentes familias “para que pudieran darles una vida estable”.

Explicó que a lo largo de los años tuvo la fortuna de desarrollar una relación profunda con estos niños, quienes ahora son muy cercanos a sus otros hijos.

Sin embargo, señaló que aun así, “nadie sabía la verdad” completa sobre el modo en que fueron concebidos hasta hace unas semanas, cuando le adelantó a su familia sobre la investigación del diario neoyorquino, que finalmente le ayudó a compartir sus experiencias.

Huerta también reconoció que “nunca” se había identificado como una víctima, pero cuando salieron a la luz las declaraciones de las dos mujeres esto le ayudó a entender que era “una sobreviviente” de violencia, de abuso sexual, y de hombres “manipuladores” que la veían a ella y a otras mujeres como “propiedad y objetos” de control.

Huerta dijo sentirse enfurecida al conocer los testimonios de Ana Murguia y Debra Rojas, que detallan cómo fueron abusadas por Chávez cuando eran apenas unas niñas. “No hay palabras lo suficientemente fuertes para condenar las acciones deplorables que él cometió”.

De izquierda a derecha: Marc Grossman, Cesar Chávez, Ana Murguía (una de las mujeres que denunció a Chávez) y Elizabeth Chávez (hija del activista). (Foto: Cathy Murphy/Getty Images) / Cathy Murphy Ampliar De izquierda a derecha: Marc Grossman, Cesar Chávez, Ana Murguía (una de las mujeres que denunció a Chávez) y Elizabeth Chávez (hija del activista). (Foto: Cathy Murphy/Getty Images) / Cathy Murphy Cerrar

Tras romper su silencio, la líder ha sido abrazada por un gran número de mujeres líderes que la han mostrado su respaldo.

Huerta culminó su declaración diciendo que continuará con su compromiso con los trabajadores, así como con los derechos de las mujeres, para asegurar que tengan una voz, y que las comunidades latinas sean tratadas con dignidad y equidad.

Eventos cancelados

La UFW fue la primera en anunciar que cancelaría las celebraciones que se realizan a finales de marzo en California en nombre de Chávez.

En su lugar, el sindicato dijo que alentará a sus simpatizantes a participar en iniciativas de justicia migratoria y proyectos de servicio comunitario que “brinden apoyo” a los trabajadores agrícolas y a las poblaciones vulnerables.

El mayor número de afectaciones y cambios se dará en California, donde Chávez, junto a Huerta y otros líderes, impulsó el movimiento. El estado se convirtió en el primero en Estados Unidos en establecer el 31 de marzo (fecha del cumpleaños de Chávez) como un día para conmemorar al líder sindical.

En este sentido, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo hoy que ya se están llevando a cabo conversaciones para modificar el día festivo estatal que rinde homenaje al líder, tras solidarizarse con las víctimas y subrayar que “nadie” tenía conocimiento de las acusaciones.

Homenaje caído en desgracia

Precisamente el nombramiento de una calle en honor a Chávez en un vecindario de Bakersfield cerca a la residencia de Ana Murguía fue lo que provocó que se decidiera a hablar, tras décadas de guardar silencio sobre el abuso que, según sus palabras, comenzó cuando ella tenía 13 años.

Concejales de diferentes ciudades californianas, como la de Fresno, han anunciado planes para devolver o cambiar el nombre de las calles, los parques y los edificios bautizados en honor a Chávez.

En el estado de Arizona, donde nació el sindicalista, también se han anunciado cancelaciones de eventos. La oficina de la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, dijo a Axios que no reconocerá el 31 de marzo como día festivo en su honor.

Cesar Chávez durante una manifestación llamando a boicotear la compra de lechuga en la ciudad de Nueva York. (Foto: Bob Parent/Hulton Archive/Getty Images) / Bob Parent Ampliar Cesar Chávez durante una manifestación llamando a boicotear la compra de lechuga en la ciudad de Nueva York. (Foto: Bob Parent/Hulton Archive/Getty Images) / Bob Parent Cerrar

La demócrata había establecido en 2024 esta conmemoración.

Solidaridad con las víctimas

El Concejo Municipal de Tucson retiró de su agenda una proclamación para declarar el 31 de “Día de César Chávez y Dolores Huerta”, según informó el periódico Tucson Sentinel.

Las cancelaciones también se han registrado en Texas, las celebraciones en Austin y San Antonio, que estaban programadas para el próximo fin de semana, fueron canceladas por sus organizadores, según informaron medios locales.

Funcionarios de Portland, la principal ciudad de Oregon, anunciaron que explorarán la posibilidad de retirar el nombre de César Chávez de una importante arteria vial del lado este.

Por su parte el Caucus Hispano del Congreso (CHC) dijo que este 31 de marzo “reconocerá y honrará a los trabajadores agrícolas”, así como su ardua y esencial labor, y reafirmará su compromiso inequívoco con los sobrevivientes y con todos aquellos que se han visto afectados.

La Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el hecho. Desde su primer periodo (2017-2021), el presidente Donald Trump no ha celebrado a Chávez. A pesar de que su antecesor, el expresidente Barack Obama (2009-2017) proclamó el 31 de marzo como el Día Nacional de César Chávez, instando a los estadounidenses a honrar su legado.