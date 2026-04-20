Tiroteo en pirámides de México deja dos personas muertas

El atacante, quien se habría quitado la vida, disparó contra los turistas dejando una canadiense muerta y al menos cuatro heridos entre los que habría un colombiano, un ruso y otro canadiense. (Foto: Captura de Pantalla / Caracol Radio)

Las autoridades mexicanas informaron que un hombre abrió fuego contra turistas que visitaban la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México, dejando una ciudadana canadiense muerta.

Cristóbal Castañeda, el secretario de Seguridad del Estado de México, reveló que el ataque dejó cuatro personas más heridas por el ataque. Castañeda confirmó que los heridos son:

Dos ciudadanos colombianos

Una ciudadana rusa

Una ciudadana canadiense

y cuyas nacionalidades serían colombiana, rusa y canadiense.

Según los reportes iniciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el hombre subió a la Pirámide de la Luna y desde ahí abrió fuego contra los turistas.

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Por ahora no se han confirmado las identidades del atacante, los heridos y la mujer asesinada.

Pronunciamiento presidencial e investigación en curso

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al ataque expresando su “más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”.

La mandataria ordenó “al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos” y confirmó que “personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”.

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Por su parte, la Secretaría de Seguridad confirmó que sumado a los dos heridos por arma de fuego, también hubo dos personas más heridas por caídas. Todos los afectados fueron trasladados a hospitales.

“Al lugar acudieron personal de Grupo Relámpagos, Protección Civil y Servicios de Urgencias del Estado de México y Cruz Roja Mexicana (...), se mantendrá presencia y seguimiento en la zona”, indicó la Secretaría.