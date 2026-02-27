Condenado a más de 18 años de prisión, hombre que abusó sexualmente de su prima menor de edad

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, presentó ante un juez de conocimiento las prueba que permitieron condenar a 18 años y 6 meses de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una familiar suya, menor de edad.

Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) demostró que el procesado incurrió en los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

Los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2022 en una vivienda del barrio San José Antonio Sucre de Cartagena (Bolívar). La Fiscalía demostró que la víctima, de 5 años, pasaba vacaciones con sus familiares cuando un primo suyo, de 26 años, la sometió a tocamientos de índole sexual y la accedió carnalmente.

La captura del ahora condenado se cumplió el 9 de febrero de 2022. Además de la pena de prisión impuesta, se suma la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

Esta sentencia se encuentra apelada por la defensa del procesado.