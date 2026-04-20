EN VIDEO| Lufthansa abortó aterrizaje en El Dorado: dos vuelos coincidieron en la misma pista

TRANSPORTE

Una maniobra de seguridad en el Aeropuerto Internacional El Dorado llamó la atención de usuarios de plataformas de seguimiento aéreo en las últimas horas, luego de que dos vuelos coincidieran en la aproximación a la misma pista. En imágenes se ve básicamente un avión encima de otro que también se estaba en proceso de aterrizaje.

De acuerdo con datos de seguimiento, el vuelo QR8174 de carga, operado por Qatar Airways Cargo Sao Paulo - Bogotá , y el vuelo LH542 de Lufthansa entre Frankfurt y Bogota, se encontraban en secuencia de aterrizaje hacia la pista 32L.

La torre de control habría indicado al vuelo de Lufthansa que era segundo en la aproximación, con un avión adelante a aproximadamente 4,8 millas náuticas. La tripulación confirmó tener el tráfico a la vista, como es habitual en este tipo de procedimientos.

Sin embargo, durante la fase final, el vuelo LH542 ejecutó una aproximación frustrada (go-around), una maniobra estándar en aviación que consiste en abortar el aterrizaje y volver a ascender cuando las condiciones no son óptimas o la separación no es la adecuada.

Según registros de plataformas como Flightradar24, ambas aeronaves llegaron a estar a una distancia vertical reducida en ese momento, lo que generó alertas entre observadores, aunque sin reportes oficiales de riesgo.

El vuelo QR8174 aterrizó sin inconvenientes en su primer intento, mientras que el LH542 realizó un segundo acercamiento y aterrizó minutos después.

Pese a que Caracol Radio se ha comunicado con la Aeronáutica Civil para conocer detalles de esta operación, aún no ha recibido información sobre esta operación aérea.