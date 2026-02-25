Fiscal a la cárcel por presunta agresión sexual contra mujer en sede de la Fiscalía en Putumayo

La Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura en contra de Henao Noreña, en las instalaciones de la Fiscalía, en el momento en que terminaba su jornada laboral.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Juan Fernando Henao Noreña, fiscal seccional señalado de agredir sexualmente a una mujer de 53 años en hechos ocurridos en La Hormiga, Putumayo.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron el pasado 19 de febrero de 2026, cuando la víctima acudió a las instalaciones de la entidad para interponer una denuncia por unas agresiones sufridas días antes. Allí fue atendida por el hoy procesado, quien se desempeñaba como fiscal y, al parecer, la invitó a ingresar a su oficina con el argumento de continuar la diligencia.

Según la investigación, el funcionario habría cerrado la puerta y, aprovechando su cargo y la situación de confianza, realizó tocamientos indebidos a la mujer bajo el pretexto de una supuesta revisión, pese a no tener funciones ni competencias para efectuar valoraciones físicas a víctimas.

Posteriormente, el fiscal le habría indicado a la denunciante que regresara al día siguiente para continuar el trámite y le pidió no informar sobre lo sucedido.

Una fiscal adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Putumayo le imputó los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, cargos que no fueron aceptados por el procesado.

