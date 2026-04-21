Liberadas 4 víctimas de explotación sexual en Francia gracias a un aviso desde Colombia a la Policía

La alerta de la Policía colombiana a la Policía Nacional de España tras recibir la denuncia de una madre que sospechaba que su hija había sido captada por una red de explotación sexual en Europa permitió localizar en tiempo récord a esa joven en un domicilio en Francia, donde los agentes franceses liberaron a cuatro víctimas y detuvieron a una mujer.

Operación Relámpago

Bautizada con el nombre de operación Relámpago, la Dirección General de la Policía informa este martes del resultado de esta actuación policial en tiempo real entre tres países, España, Colombia y Francia.

Una intervención que se inicia en Colombia cuando la madre de una de las víctimas de trata contacta con la policía de su país para alertar sobre una posible situación de trata que afectaba a su hija, madre de una menor de seis años.

Según manifestó, la joven residía en Colombia junto a su familia en condiciones socioeconómicas desfavorables y había sido captada a través de redes sociales mediante una oferta laboral en el sector agrícola en Francia.

Una mujer se encargó de gestionar todos los aspectos logísticos del viaje. La joven fue trasladada a Medellín y posteriormente a Bogotá, donde permaneció varios días antes de salir del país junto a la captadora y otras mujeres con documentación aparentemente en regla.

A su llegada a Francia, la víctima logró comunicarse con su madre para informarle de que había llegado en buen estado. Sin embargo, pocos días después, las comunicaciones comenzaron a ser limitadas y en ellas, eludiendo los controles de su captora, la víctima manifestó a su madre que le habían retirado su documentación personal, que carecía de libertad de movimientos y comunicación y que estaba siendo obligada a ejercer la prostitución.

Gracias a la estrecha cooperación existente entre la Policía Nacional de España y la de Colombia, las autoridades colombianas trasladaron los hechos acaecidos y el contacto directo que estaban manteniendo con la mujer a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Localización en tiempo real en Francia

En dicha aplicación, la joven les informaba en vivo cómo estaba siendo trasladada por su captadora a un nuevo domicilio en Francia con el objetivo de continuar siendo explotada sexualmente.

Ante la gravedad de la situación, se activaron de inmediato los mecanismos de cooperación con Francia. Los agentes españoles contactaron con la Oficial de Enlace de la Policía Nacional en Francia y con el Oficial de Enlace francés en España, lo que permitió la rápida movilización de unidades policiales francesas.

Siguiendo la localización en tiempo real, los agentes franceses realizaron diversas comprobaciones hasta localizar en un edificio de la localidad francesa de Bourgoin-Jallieu a cuatro mujeres, incluida la víctima que había mantenido contacto con las autoridades colombianas.

En ese mismo domicilio fue detenida la mujer que había acompañado a las víctimas desde Colombia, la cual desempañaba funciones de control directo sobre ellas, además de actuar como intermediaria en la publicación de anuncios en páginas web de contactos en Francia, donde se ofertaban los servicios sexuales que las mujeres eran obligadas a prestar.

La mujer detenida actuaba presuntamente bajo las órdenes de su esposo e hijo, asentados en Colombia. Ella y las víctimas habrían llegado a Francia en febrero de 2026, iniciando un recorrido por distintas ciudades, entre ellas París, Angers, Belfort, Bourg-en-Bresse y finalmente Bourgoin-Jallieu, donde fueron localizadas.