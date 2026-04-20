Niño de 6 años está entre los colombianos heridos en tiroteo en México

Caracol Radio logró confirmar que los dos colombianos heridos son una madre y su hijo, quienes están siendo atendidos en el hospital General de Axapusco. (Foto: Cortesía / Caracol Radio)

Un hombre disparó contra varios turistas que visitaban la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México. Este ataque dejó una canadiense muerta y 6 personas heridas de las cuales 4 recibieron impactos de bala.

Caracol Radio logró confirmar que entre estos cuatro heridos hay dos colombianos: una mujer y su hijo de 6 años. Ambos están siendo atendidos en el hospital General de Axapusco.

Los otros dos heridos por disparos son ciudadanos de Rusia y Canadá y la otra persona que murió fue el atacante, quien se quitó la vida luego de disparar a los turistas.

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Las otras dos personas que resultaron heridas en medio del ataque sufrieron una fractura y un esguince por caídas de la pirámide mientras intentaban escapar de los disparos.

Una agresión directa: hipótesis principal

El incidente se registró en la pirámide la Luna, la única del sitio que puede ser subida por los visitantes a través de unas empinadas escalinatas de piedra volcánica.

Según las investigaciones preliminares “pareciera una agresión directa”, reveló el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Casteñeda , quien declinó dar más detalles.

Videos en redes sociales, tomados desde distintos ángulos, muestran a quien sería el atacante en la parte media de la estructura, de unos 45 metros de altura y donde hay una suerte de descanso.

El individuo, que en algunas fotos se observa con el rostro parcialmente cubierto por un tapabocas negro, lleva un arma corta en la mano. Al escucharse un disparo, varias personas se protegen en el suelo a unos metros de distancia del agresor.

Reacción de las autoridades

Autoridades federales confirmaron el hallazgo de “un arma de fuego, un arma blanca (cuchillo) y cartuchos útiles” en el sitio, que permanece bajo resguardo de policías estatales y la Guardia Nacional, de acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad federal.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X.

El recinto permanece bajo resguardo de policías estatales y elementos de la Guardia Nacional que suman unos 300 efectivos.

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México cuenta con cerca de 200 sitios arqueológicos de gran atractivo para los turistas y donde se han registrado algunos accidentes, pero este es el primer reporte de un agresión armada en varias décadas.

En el marco del Mundial de Fútbol, cuya inauguración será en México el 11 de junio, se espera que incremente el número de turistas extranjeros que lleguen a estos sitios.

Turismo

Teotihuacán se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, desde donde diariamente se realizan paseos para turistas.

Entre enero y julio de 2025 fue la segunda zona arqueológica más visitada en México, con cerca de un millón turistas, sólo por detrás de Chichén Itzá, según cifras oficiales.

Además, en sus alrededores se realizan actividades como vuelos en globo aerostático y festivales de música.

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