Condenan a 18 años de prisión a estadounidense por abuso sexual de menor de 15 años en Medellín

Medellín

La justicia de Estados Unidos condenó a 18 años de prisión a Michael Jamie Inofuentes, ciudadano estadounidense de 45 años, tras hallarlo culpable de tráfico sexual de menores y conducta sexual ilícita por hechos relacionados con el abuso de una adolescente de 15 años en Medellín.

La sentencia fue emitida por un tribunal federal en Virginia, luego de que la Fiscalía presentara pruebas que confirmaron su responsabilidad en los delitos.

Durante el juicio, la evidencia determinante fueron conversaciones de WhatsApp con la menor, a quien dejó embarazada, y le habría entregado dinero en al menos tres oportunidades. De acuerdo con la investigación, Inofuentes pagó entre 13 y 47 dólares, equivalentes a entre 50.000 y 180.000 pesos colombianos, a cambio de encuentros sexuales en un hotel de la capital antioqueña.

El caso tuvo un punto de quiebre el 1 de noviembre de 2024, cuando agentes del Aeropuerto Internacional de Miami realizaron una inspección secundaria al acusado tras su llegada desde Colombia. En ese procedimiento detectaron pagos irregulares, movimientos financieros sospechosos y comunicaciones que lo vinculaban con una red de trata sexual infantil que operaba en Medellín.

Según los fiscales, el extranjero utilizaba la ciudad como su segundo lugar de residencia, permaneciendo allí por largas temporadas y aprovechando su condición de turista para pasar inadvertido ante autoridades migratorias y hoteleras, como parte de un patrón planeado y sostenido.

“Esto es gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía, HSI Colombia y HSI Washington. Cero impunidad. Quien venga a explotar a nuestros niños y niñas será perseguido hasta lograr su condena, incluso fuera del país”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez a propósito de la condena.

Lucha contra la explotación sexual en Medellín

Con esta decisión judicial ya son cuatro los estadounidenses sentenciados por delitos sexuales vinculados a hechos ocurridos en Medellín.

A esta condena se suman las dictadas contra Stefan Andrés Correa y Manuel Poceiro, ambos condenados a cadena perpetua en Estados Unidos, así como la de Mohamed Anaswed, quien deberá cumplir 21 años de prisión.