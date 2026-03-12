Dijin e Interpol confirma captura en Tuluá de colombiano buscado por España por abuso sexual - Foto Policía Nacional

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL confirmó la captura en Tuluá, Valle, de un ciudadano colombiano requerido por autoridades judiciales de España por el delito de agresión sexual contra una menor de edad.

Se trata de Arbey Alexander Suárez Rojas, quien fue ubicado en ese municipio del centro del Valle en el marco del programa de cooperación internacional EL PACCTO 2.0.

De acuerdo con la información policial, el hombre tenía notificación roja de Interpol, mecanismo utilizado para localizar y detener a personas buscadas por la justicia de otros países.

Según la investigación adelantada por autoridades españolas, Suárez Rojas es señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en hechos ocurridos en una finca ubicada en la localidad de Milagros, España.

El reporte judicial indica que la víctima se encontraba compartiendo con otras personas cuando se dirigió a la cocina por sus pertenencias. En ese momento, el presunto agresor la habría sujetado del brazo y la cintura para impedir su movilidad y posteriormente abusar de ella.

La captura se desarrolló tras el intercambio de información entre la Oficina Central Nacional de Interpol y el Centro de Cooperación Policial Internacional de Río de Janeiro, además de labores de verificación y análisis de información en terreno.

El ciudadano colombiano fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se espera la documentación oficial por vía diplomática para formalizar la captura con fines de extradición hacia España.