Capturan en Bogotá a hombre requerido en Estados Unidos por violencia y abuso sexual. Foto: Suministrada.

Bogotá D.C

En la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital, las autoridades capturaron Cristian Poveda, un colombiano requerido por el estado de Florida en Estados Unidos por violencia física y abuso sexual.

El operativo fue llevado a cabo por la Policía Nacional a través de la DIJIN, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el apoyo del Servicio de Marshals de los Estados Unidos.

“Según la investigación adelantada por autoridades judiciales de La Florida, los hechos que motivaron el requerimiento internacional obedecen a que el capturado es señalado de presuntamente haber agredido física, psicológica y sexualmente a su expareja sentimental en hechos ocurridos en el mes de agosto de 2025″, aseguró el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL.

Las investigaciones indican que Cristian Poveda al cuestionar a su pareja sentimental por una presunta infidelidad, la habría golpeado, la habría violado y, además, la mantuvo privada de la libertad, despojándola de su teléfono celular y pertenencias personales.

Durante las indagaciones la víctima manifestó que logró escapar aprovechando un descuido de su agresor, solicitando ayuda a un vecino del sector.

Ese mismo día de los hechos, el hombre habría salido Estados Unidos hacía Colombia, al parecer para evadir la justicia norteamericana.

Las labores investigativas y de inteligencia desplegadas por la DIJIN y el CTI, permitieron establecer que se encontraba residiendo en la ciudad de Bogotá, donde actualmente se desempeñaba como instructor de un gimnasio.

Una vez capturado, fue trasladado a las instalaciones de la DIJIN, para verificar su plena identidad y posteriormente fue dejado a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se lleve a cabo su extradición a los Estados Unidos.